В Санкт-Петербурге полиция разбирается в драке, произошедшей в кабинете врача-педиатра детской поликлинике. Конфликт произошел днем в понедельник, 18 января 2021 года, в медицинском учреждении Невского района. В отделение МВД поступило сообщение о том, что в детском лечебном заведении происходит потасовка, после которого на место были направлены стражи порядка.- Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Как оказалось, мужчина, отец одного из маленьких пациентов, распылил врачу в лицо перцовый баллончик и нанес женщине несколько травм. После этого пострадавшую госпитализировали в больницу.Позже из медучреждения в полицию поступила телефонограмма о том, что у педиатра диагностировали травмы головы и ожог глаза.Агрессивного родителя доставили в полицию для разбирательства. Сейчас правоохранители выясняют, почему мужчина начал распускать руки в поликлинике. На него составили протокол о хулиганстве, однако полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ20 ударов ножом матери и 16 - дяде: Суд арестовал 17-летнего тик-токера, убившего двух человек в Санкт-ПетербургеСам парень не отрицал причастности к преступлению, но просил оставить его на свободе (подробности)Машина снесла толпу пешеходов на трамвайной остановке в Санкт-ПетербургеЧетыре автомобиля столкнулись на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича, одну из них выкинуло на людей (подробности)