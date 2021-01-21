Раритетные афиши и письмо Гребенщикова: Что покажут на выставке, посвященной юбилею Ленинградского рок-клуба

В 2021 году Ленинградскому рок-клубу исполняется 40 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня тем, кто хоть немного интересуется рок-музыкой, не нужно объяснять, кто такие Гребенщиков, Цой и Шевчук. Однако начинали эти маститые исполнители, как и многие, с квартирников и небольших концертов. И тогда огромной поддержкой для них стал Ленинградский рок-клуб, которому в этом году исполняется 40 лет.

На выставке можно увидеть фотографии и памятные вещи Фото: Артем КИЛЬКИН

С юбилеем музыкантов и их поклонников решил поздравить и Русский музей - в Строгановском дворце открылась фотовыставка, где рассказывается о концертной, закулисной и повседневной жизни артистов. Как поясняют организаторы, уникален этот проект в первую очередь тем, что большинство снимков бурлящей и кипящей жизни рок-клуба сделаны в плохих технических условиях и на любительскую камеру. Но это не помешало им передать атмосферу музыкального Ленинграда тех лет.

Для всех поклонников петербургской рок-музыки вход бесплатный Фото: Артем КИЛЬКИН

- В проекте соседствуют отпечатки Андрея Вилли Усова, делавшего, ставшие легендарными, обложки для альбомов «Аквариума» и «Зоопарка», и снимки Валентина Барановского, художественно осмыслявшего концертную жизнь рок-клуба. Фотографии, буквально вжившихся в андеграундную атмосферу, Дмитрия Конрадта, Наташи Васильевой-Халл и Владимира Быстрова, которые помимо концертов снимали закулисную и домашнюю жизнь музыкантов, документировали квартирники, - анонсирует выставку Русский музей.

Всех, кто пожелает познакомиться с экспозицией, ждут и сюрпризы. На выставке таже представлены архивные документы и мемориальные предметы.

Экспозиция полна кадров бурлящей музыкальной жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я в первую очередь хочу сказать спасибо создателям этой выставки. Спасибо, что вы помните об этом событии, - отмечает президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов. – Было очень приятно увидеть раритеты. Там есть пригласительные на фестивали, рекламные афиши и даже письмо Бориса Гребенщикова первому президенту Ленинградского рок-клуба Геннадию Зайцеву. Боря там сокрушается, что молодым музыкантам не дают выступать.

Вход на выставку «Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею» бесплатный для всех желающих. Ознакомиться с экспонатами можно до 10 мая.