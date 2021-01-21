Состояние здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021: Положительной динамики нет, остается в больнице

86-летняя Алиса Фрейндлих находится в больнице с диагнозом "коронавирус". Фото: Александр ГЛУЗ

Известная актриса, Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вот уже почти месяц лежит в больнице с диагнозом «коронавирус». Состояние здоровья Алисы Бруновны на 21 января 2021 года остается тяжелым, звезда фильмов «Сталкер» и «Служебный роман» находится в палате интенсивной терапии. Медики с сожалением констатируют пациентки отсутствие какой-либо положительной динамики. Впрочем, нет и ухудшения – а это уже несомненный плюс.

- Для Алисы Бруновны делается все необходимое, - заверил «КП-Санкт-Петербург» источник, близкий к городской системе здравоохранения. – Включая регулярные консультации с лучшими специалистами страны. Радует то, что сама Алиса Бруновна – очень хороший пациент. Она выполняет все рекомендации и очень помогает врачам в своем же лечении.

В 2019-м году у Алисы Фрейндлих появилась собственная звезда на Аллее славы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осложняют ситуацию два фактора. Во-первых, Алиса Фрейндлих – и это всем известно – заядлая курильщица. В свое время она даже перенесла из-за этого серьезную операцию. Во-вторых, у актрисы диагностировали дефицит массы тела – когда организму требуются все силы на борьбу с тяжелой инфекцией, это, скажем прямо, не самая полезная вещь. Тем не менее специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее переломить ситуацию и обеспечить Народной артистке СССР скорейшее выздоровления.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала, что до того, как лечь в больницу, Алиса Фрейндлих пыталась лечиться от коронавирса дома. Однако ни к чему хорошему это не привело – в итоге в инфекционном отделении кроме самой Фрейндлих оказались ее дочь и внучка.

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