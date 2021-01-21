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Общество

«Абсолютный идиотизм»: У скандала с «подделками» в Эрмитаже появилось продолжение

Ранее известный коллекционер обвинил руководство музея в обмане на выставке, посвященной ювелиру Карлу Фаберже
Сергей ВОЛЧКОВ
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Скандал вокруг петербургского Эрмитажа разразился на прошлой неделе.

Скандал вокруг петербургского Эрмитажа разразился на прошлой неделе.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Скандал вокруг выставки, посвященной творчеству ювелира Карла Фаберже в петербургском Эрмитаже, получил продолжение. В четверг, 21 января, музей собрал большую пресс-конференцию, на которой подробно ответил на все претензии и объяснил, у кого яйца настоящие, а у кого – фальшивые.

Напомним: в конце прошлой недели в интернете появилось открытое письмо коллекционера Андрея Ружникова, адресованное директору Эрмитажа Борису Пиотровскому. В своем письме Ружников заявлял, что большое количество экспонатов на новой выставке – подделки, не имеющие никакого отношения к легендарному мастеру. Обращение коллекционера вызвало большой резонанс – несмотря на то, что, как отмечала «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», в нем явно прослеживаются отголоски давней борьбы между влиятельными и богатыми людьми.

Предметом разборок коллекционеров стала выставка, посвященная ювелиру Карлу Фаберже.

Предметом разборок коллекционеров стала выставка, посвященная ювелиру Карлу Фаберже.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сам Эрмитаж, пока разгорался скандал, по большей части хранил молчание. Как оказалось – копил силы для мощного удара. На пресс-конференции в защиту петербургской сокровищницы выступил директор музея Фаберже в германском городе Баден-Баден Александр Иванов, помогавший готовить ту самую резонансную выставку. Ружника он назвал «псевдоэкспертом», а заодно прошелся по фактам из его письма.

- Цель этого пасквиля – по-другому его не назвать – привлечь внимание, сделать так, чтобы о Ружникове заговорили, как об эксперте, который раскрыл миру глаза на «ужас», творящийся в Эрмитаже, - отметил Иванов. – Хотя это не так. Ружников не владеет фактами – пишет он одно, в интервью говорит другое. Так что повода устраивать скандал вокруг выставки нет – и чтобы это понять, достаточно внимательно изучить предмет разговора.

Так, одним из предметов обсуждения стало «Юбилейное свадебное» яйцо, подаренное императором Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904-м году. По словам Ружникова, это явная подделка – в 1904-м шла война между Россией и Японией, а потому никаких традиционных «пасхальных подношений» не было и быть не могло.

- Император Николай II каждый год дарил своей супруге два пасхальных яйца, - отметил Иванов. – Причем заказывались они заранее, на работу уходило очень много времени – месяцы. Получается, если следовать логике Ружникова, еще в 1903-м году император должен был предвидеть войну и не заказывать яйцо? Это же абсолютный идиотизм. Другое дело, что факт подношений от общественности скрывался – в частности, в правительственных газетах писали, что их нет и не будет в связи с войной. Но простая логика свидетельствует совершенно об ином развитии событий.

В защиту Эрмитажа выступил коллекционер и создатель музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов. Фото: Скрншот

В защиту Эрмитажа выступил коллекционер и создатель музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов. Фото: Скрншот

Другой момент – обилие на выставке предметов утвари: тазов, чайников, кастрюль и прочего. Ружников называет все это «находками с городской свалки» и заявляет, что к Фаберже они никакого отношения иметь не могут.

- На самом деле фирма Карла Фаберже, конечно, занималась в том числе и утварью и предметами обихода, - констатировал Иванов. – Сохранились, к примеру, документальные свидетельства того, что во время войны она изготовила для солдат 52 000 зажигалок разных фасонов. Да что там – она делала даже бойлеры! У нас в музее, например, хранится бойлер из поезда императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. Он – как, впрочем, и все остальное оснащение этого поезда – был сделан фирмой Карла Фаберже.

Открестился Иванов и от претензий по поводу «Курочки» - оригинального императорского пасхального яйца с сюрпризом. По словам Ружникова, оригинал «Курочки» выставлен в Музее Фаберже на Фонтанке, а «Курочка» из Эрмитажа – поддельная.

- Эта тема вообще была излюбленной у Фаберже, и таких яиц, скорее всего, существует довольно много, - констатировал предприниматель. – Так что Эрмитаж никоим образом не претендует и не говорит, что яйцо из музея на Фонтанке – подделка. Они оба имеют право на жизнь.

Та самая "Курочка" преткновения". По словам Иванова, скандал вокруг нее, мягко говоря, раздут.

Та самая "Курочка" преткновения". По словам Иванова, скандал вокруг нее, мягко говоря, раздут.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одним словом, по словам Иванова, претензии Ружникова к Эрмитажу лишены всяческих оснований, а все предметы предварительно проверены в лаборатории и признаны подлинными. Ждем ответного хода – что-то нам подсказывает, что эта история пока что далека от завершения.

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