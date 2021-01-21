«Абсолютный идиотизм»: У скандала с «подделками» в Эрмитаже появилось продолжение

Скандал вокруг петербургского Эрмитажа разразился на прошлой неделе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Скандал вокруг выставки, посвященной творчеству ювелира Карла Фаберже в петербургском Эрмитаже, получил продолжение. В четверг, 21 января, музей собрал большую пресс-конференцию, на которой подробно ответил на все претензии и объяснил, у кого яйца настоящие, а у кого – фальшивые.

Напомним: в конце прошлой недели в интернете появилось открытое письмо коллекционера Андрея Ружникова, адресованное директору Эрмитажа Борису Пиотровскому. В своем письме Ружников заявлял, что большое количество экспонатов на новой выставке – подделки, не имеющие никакого отношения к легендарному мастеру. Обращение коллекционера вызвало большой резонанс – несмотря на то, что, как отмечала «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», в нем явно прослеживаются отголоски давней борьбы между влиятельными и богатыми людьми.

Предметом разборок коллекционеров стала выставка, посвященная ювелиру Карлу Фаберже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сам Эрмитаж, пока разгорался скандал, по большей части хранил молчание. Как оказалось – копил силы для мощного удара. На пресс-конференции в защиту петербургской сокровищницы выступил директор музея Фаберже в германском городе Баден-Баден Александр Иванов, помогавший готовить ту самую резонансную выставку. Ружника он назвал «псевдоэкспертом», а заодно прошелся по фактам из его письма.

- Цель этого пасквиля – по-другому его не назвать – привлечь внимание, сделать так, чтобы о Ружникове заговорили, как об эксперте, который раскрыл миру глаза на «ужас», творящийся в Эрмитаже, - отметил Иванов. – Хотя это не так. Ружников не владеет фактами – пишет он одно, в интервью говорит другое. Так что повода устраивать скандал вокруг выставки нет – и чтобы это понять, достаточно внимательно изучить предмет разговора.

Так, одним из предметов обсуждения стало «Юбилейное свадебное» яйцо, подаренное императором Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904-м году. По словам Ружникова, это явная подделка – в 1904-м шла война между Россией и Японией, а потому никаких традиционных «пасхальных подношений» не было и быть не могло.

- Император Николай II каждый год дарил своей супруге два пасхальных яйца, - отметил Иванов. – Причем заказывались они заранее, на работу уходило очень много времени – месяцы. Получается, если следовать логике Ружникова, еще в 1903-м году император должен был предвидеть войну и не заказывать яйцо? Это же абсолютный идиотизм. Другое дело, что факт подношений от общественности скрывался – в частности, в правительственных газетах писали, что их нет и не будет в связи с войной. Но простая логика свидетельствует совершенно об ином развитии событий.

В защиту Эрмитажа выступил коллекционер и создатель музея Фаберже в Баден-Бадене Александр Иванов. Фото: Скрншот

Другой момент – обилие на выставке предметов утвари: тазов, чайников, кастрюль и прочего. Ружников называет все это «находками с городской свалки» и заявляет, что к Фаберже они никакого отношения иметь не могут.

- На самом деле фирма Карла Фаберже, конечно, занималась в том числе и утварью и предметами обихода, - констатировал Иванов. – Сохранились, к примеру, документальные свидетельства того, что во время войны она изготовила для солдат 52 000 зажигалок разных фасонов. Да что там – она делала даже бойлеры! У нас в музее, например, хранится бойлер из поезда императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. Он – как, впрочем, и все остальное оснащение этого поезда – был сделан фирмой Карла Фаберже.

Открестился Иванов и от претензий по поводу «Курочки» - оригинального императорского пасхального яйца с сюрпризом. По словам Ружникова, оригинал «Курочки» выставлен в Музее Фаберже на Фонтанке, а «Курочка» из Эрмитажа – поддельная.

- Эта тема вообще была излюбленной у Фаберже, и таких яиц, скорее всего, существует довольно много, - констатировал предприниматель. – Так что Эрмитаж никоим образом не претендует и не говорит, что яйцо из музея на Фонтанке – подделка. Они оба имеют право на жизнь.

Та самая "Курочка" преткновения". По словам Иванова, скандал вокруг нее, мягко говоря, раздут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одним словом, по словам Иванова, претензии Ружникова к Эрмитажу лишены всяческих оснований, а все предметы предварительно проверены в лаборатории и признаны подлинными. Ждем ответного хода – что-то нам подсказывает, что эта история пока что далека от завершения.

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