Горячие напитки и официантки на коньках: Кафе на льду Фонтанки проработало всего час

Кафе проработало всего час, пока не закончились угощения Фото: из архива героя публикации

На днях петербуржцы смогли стать гостями необычного кафе под названием «Лед». Приветливые официантки, разъезжающие на коньках по замерзшей Фонтанке, предлагали всем желающим выпить кофе и угоститься домашней шарлоткой. Учитывая, что выход на лед в городе под запретом, соглашались самые отчаянные.

Их мигом усаживали за столик и сразу же подносили лакомство. Расплатиться с радушными девушками гости могли улыбкой и хорошим настроением.

Выпить чашечку кофе под открытым небом предлагали всем жилающим Фото: из архива героя публикации.

- Меня вот часто спрашивают «Зачем это нужно? Какая цель?», - делится автор идеи Ольга Мнишко Ольга. – А я говорю, что нет никакой определенной цели. Просто хотелось, чтобы у людей была радость от ежедневного пребывания в городе. Чтобы без всякой причины и ожиданий у жителей случались приятные события, которые ни к чему не обязывают. Надеюсь, что мы сумели украсить этот день.

О такой спонтанной акции добра Ольга мечтала пять лет Фото: из архива героя публикации

Правда, проработало импровизированное кафе на льду всего час – за это время попросту закончились угощения. Снова открывать закусочную на свежем воздухе дамы пока не планируют. Однако пользователи соцсетей, которые не успели отведать спонтанного лакомства, активно просят девушек повторить.

Официантки необычного кафе развозили заказы на коньках Фото: из архива героя публикации

Напомним, выход на лед в Северной столице запрещен. Ограничения действуют до 15 апреля. За нарушение запрета жителям грозит штраф 5 тысяч рублей.