«Клиника года-2021»: на старт!

«Клиника года» уже семь лет знакомит петербуржцев с лучшими врачами и рассказывает о новых медицинских технологиях. Фото: Андрей ГАШЕВ

Проект «Клиника года» родился в Санкт-Петербурге в 2014 году и сразу стал особенным. Среди многочисленных рейтингов он стал практически единственным, где за медицинские центры и любимых врачей голосуют в первую очередь пациенты.

Сегодня «Клиника года» - масштабный проект всероссийского значения, который проходит в 20 регионах нашей страны. Среди участников проекта - как небольшие специализированные клиники, так и федеральные многопрофильные центры. Вклад «Комсомолки» в освещение вопросов медицины оценили даже в Министерстве здравоохранения: за организацию «Клиники года» медиахолдинг «Комсомольская правда» был удостоен благодарности ведомства.

Стать участником конкурса может любая медицинская организация, которая хочет внести свой вклад в сохранение здоровья петербуржцев. Подать заявку на участие в проекте можно до 15 марта 2021 года. Узнать подробности можно по адресу creative.spb@phkp.ru или по телефону: (812) 458-90-70

2020 год стал настоящим испытанием для врачей, медицинских организаций, но он лишь доказал, что мы наш проект очень востребован, как среди пациентов, так и среди медиков. Медицинские центры Северной столицы, несмотря ни на что, раскрывали нашим читателям и слушателям подробности своей работы, а их врачи в ходе проекта щедро делились полезными советами и помогали петербуржцам сохранить здоровье в непростое время.

Для петербуржцев «Клиника года» - это возможность получить рекомендации и полезные советы врачей-экспертов, узнать о новых медицинских технологиях, которые помогут сохранить и приумножить здоровье и красоту. А участникам конкурса наш проект дарит стимул к дальнейшему развитию. Собственно, проект для этого и был задуман: помочь медицине Петербурга развиваться.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Клиника года» проводится в течение пяти месяцев – с февраля по июнь. Все это время мы рассказываем об участниках проекта, обсуждаем темы медицины и здоровья во всех ресурсах медиахолдинга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» - на сайте KP.RU, в еженедельнике «КП в СПб» («толстушка»), на радио «Комсомольская правда в Петербурге», в спецвыпуске «Здоровая семья» и социальных сетях (группы «КП в СПб»).

Победители определяются в нескольких номинациях: «Клиника года», «Петербургский доктор года», «Выбор экспертов», «Награда редакции «КП», «Специальный приз «Комсомольской правды», «Главврач года», «Бренды петербургской медицины».