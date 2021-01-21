Ответственные москвичи и расслабленные петербуржцы: Эксперты объяснили, почему столицы сравнялись по уровню заболеваемости коронавирусом

В последние дни Санкт-Петербург регулярно "спорит" с Москвой за лидерство в списке городов по уровню заболеваемости коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург после новогодних праздников «подрос» по уровню заболеваемости коронавирусом – да так, что почти сравнялся с куда более большой, густонаселенной и «подвижной» Москвой. А временами суточный прирост инфицированных в городе на Неве оказывается даже больше, чем в столице – к счастью, ненамного, но тенденция тревожная. В чем дело – разбирались журналисты «Комсомолки».

«ОЙ, А ПОЧЕМУ У ВАС ТАК СТРОГО?..»

На данный момент цифры таковы. Впервые в новом году Санкт-Петербург вышел на первое место по уровню заболеваемости среди всех городов и регионов России 4 января. Тогда в Северной столице зарегистрировали 3 657 инфицированных, а в Москве – 3 591. Потом ситуация пришла в норму – вплоть до 19 января, когда в Питере нашли 3 281 заболевшего, а в Москве – 3 115. На следующий день все повторилось: 3 347 новых случаев против 2 452. Наконец, 21 января Москва вновь взяла лидерство – но, вполне вероятно, ненадолго.

Одним словом, картина как в песенке – «в чем дело, сразу не поймешь». Специалисты же предлагают сразу несколько гипотез – на выбор.

- На мой взгляд, такая динамика связана прежде все с тем, что Москва уже полностью вошла в новый ритм жизни, и люди здесь ответственнее относятся к «коронавирусным» ограничениям и запретам, - констатирует московский врач-эксперт Тимур Пестерев. – Носят маски, соблюдают санитарную дистанцию, обрабатывают руки антисептиками в метро и торговых центрах. Мне не раз доводилось слышать, как люди, приехавшие к нам из других городов и регионов, поначалу очень удивляются – «ой, как у вас тут все строго…»

Одна из возможных причин, отмечают эксперты - то, что петербуржцы менее ответственно относятся к масочному режиму и прочим ограничениям. Вот так, например, носить маски нельзя. Фото: Артем КИЛЬКИН

Причина такого расхождения, по словам специалиста, проста: в столице изначально, когда эпидемия еще не набрала текущих масштабов, взялись за дело более активно и жестко. Штрафы, судебные разбирательства, пропускной режим, приложение для «социального мониторинга» - тут волей-неволей, а начнешь соблюдать все, чего от тебя требуют городские власти. В то же время Санкт-Петербург на первых этапах «забуксовал» - ограничительные меры в городе на Неве вводились с задержкой и далеко не в таких масштабах. Отсюда – «скачущая» динамика заболеваемости в последние дни.

СТАТИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ

Иного мнения придерживается доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Юлия Дешева.

- Почему так происходит – сказать трудно, - отмечает доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Юлия Дешева. – Вполне возможно, дело в том, что текущая статистика не вполне соответствует текущей действительности. Известно, что в начале эпидемии данные по заболевшим приходили с задержкой – в среднем, они отставали от реальной картины на две-три недели. Сейчас задержка стала меньше, но она все равно есть. Так что можно предположить, что мы просто получаем более свежие данные, а Москва – данные того периода, когда были каникулы, часть народа разъехалась, а часть – сидела по домам.

Что касается самого роста заболеваемости в Санкт-Петербурге, то он, по словам Дешевой, тоже вполне закономерен и обоснован.

- Если посмотреть на вирус гриппа, то у он в течение года дает несколько «волн» заболеваемости, - отмечает специалист. – Одна из них, например, приходится на начала отопительного сезона – октябрь-ноябрь. А вот другая - на период после новогодних праздников, когда люди выходят на работу, когда дети возвращаются в школы и так далее; одним словом, когда возрастает социальная активность населения. Коронавирус, конечно, существенно отличается, но тем не менее он способен «присоединяться» к вирусу гриппа. Возможно, дело еще и в этом – люди стали чаще обращаться в больницы с симптомами гриппа и ОРВИ, их стали больше обследовать и, соответственно, больше находить инфицированных.

Радует одно - несмотря на все "споры" городов количество госпитализаций в Санкт-Петеобурге снизилось. А количество свободных коек - наоборот, выросло. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, эксперты советуют не ударяться в панику и не играть штампами.

- Первое место в списке городов и регионов по уровню заболеваемости еще ни о чем не говорит, - констатирует Юлия Дешева. – Ситуация сейчас очень динамична, она развивается очень быстро. Поэтому за ней нужно просто спокойно последить – и только тогда наступит ясность.

Не нагонять панику советуют и в городском комитете по здравоохранению.

- Для городской системы здравоохранения основной показатель – количество госпитализаций, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Именно он определяет, насколько мы готовы справляться с эпидемией. И количество госпитализаций у нас в последние дни снижается – так, по состоянию на 21 января оно снизилось на 14,1 % по сравнению с прошлой неделей. А количество свободных коек в инфекционных стационарах превысило 25 %.

Одним словом, какой бы ни была ситуация, к всплеску заболеваемости, если он действительно будет, Санкт-Петербург готов: и это самое главное.