«Еще можно запретить «Звездные войны и «Гарри Поттера»: Депутат Сергей Боярский прокомментировал «суд над аниме»

Депутат Сергей Боярский призвал не махать мечом, а смотреть в корень проблемы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резонансный процесс «Санкт-Петербург против аниме», состоявшийся в среду, 20 января, стал одной из главных тем дня. Напомним, участники заседания обвинили японскую мультипликацию в «переформатировании детского сознания» и посетовали на то, что она делает из подрастающего поколения «людоедов и педофилов». Вердикт: заблокировать два сайта, на которых можно было посмотреть онлайн сериалы «Тетрадь смерти», «Инуяшики» и «Токийский гуль».

Отметим, что с позицией экспертов и Колпинского районного суда согласились далеко не все. Так, депутат Государственной Думы Сергей Боярский (ранее, когда резонансный процесс еще только набирал обороты, он высказывался у себя в соцсетях в поддержку аниме «Наруто» - его тоже требовали запретить) посоветовал смотреть в корень вопроса – в семью.

Заседание по делу о развращающем влиянии аниме на детские умы продлилось почти два часа. Фото: Объединенная пресс-служба Петербурга

- Я следил за вчерашним заседанием и некоторые доводы экспертов мне показались крайне странными, - поделился с «Комсомолкой» депутат. – Например, в одном мультфильме увидели «неопределенные гендерные роли» - то есть, непонятно с первого взгляда, девочка персонаж или мальчик. Простите, хочется спросить – а какого пола, если судить по внешним признакам, робот R2D2 из «Звездных войн»? И раз нельзя сказать наверняка, не пора ли и их запретить? А что эксперты думают про полеты на метле из «Гарри Поттера»? Ведь если ребенок попробует их повторить – он в лучшем случае травмируется. На мой взгляд, бросаться в крайности не нужно. И работать следует не с судами, а в первую очередь с родителями. Аниме-культура сейчас набирает огромную популярность в России. И нужно подготовить к этому пап и мам, объяснить им, что культура эта в основном взрослая, что далеко не вся она подходит для детей. Не запрещать, не махать мечом, а объяснять. Тогда мы добьемся результатов.

К слову, сам Сергей Михайлович признается: он с дочкой не раз смотрел аниме-сериал «Наруто», про волшебную школу ниндзя. И не нашел в нем ничего предосудительного – даже напротив, этот сериал, отмечает депутат, неплохо продвигает подросткам вечные ценности: дружбу, отвагу, взаимовыручку и прочее.

- Так что не все, что нам непонятно, надо предавать огню, - заключил собеседник «Комсомолки» - Отдельные вопросы, безусловно, стоит проработать – ту же практику удаления потенциально опасного контента – но, опять же, делать это нужно с умом.

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