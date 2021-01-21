Тайны старинного кладбища старообрядцев

Татьяна Ларина и Денис Широков говорят, что слухи о фантомах, которых здесь встречают, вполне могут оказаться правдой. Фото: Наталья Зубкова.

Место с историей

«Комсомольская правда» вместе с экстрасенсами продолжает исследовать необычные места Петербурга, известные своим мистическим прошлым. Мы пытаемся выяснить, правдивы ли городские легенды или это всего лишь сказки, придуманные для привлечения туристов. В этот раз мы вместе с экстрасенсами Денисом Широковым и Татьяной Лариной отправились на Малую Охту, в один из старейших некрополей города - Малоохтинское старообрядческое кладбище. Расположено оно недалеко от Новочеркасского проспекта, в глубине квартала. Кладбище совсем небольшое, занимает два гектара земли, недалеко от него стоят жилые дома.

Малоохтинское кладбище создала старообрядческая община в начале XVIII века. По церковным канонам хоронить людей этого религиозного течения на православных погостах запрещалось.

Постепенно площадь захоронений разрасталась. Судьба кладбища зависела от государственных настроений. Так, в середине XIX века начались гонения на старообрядцев. Правительство распорядилось закрыть кладбище. Открыли его только спустя пятнадцать лет после многочисленных обращений граждан.

Кладбище быстро обросло суевериями и легендами. Некоторые считали, что здесь хоронят всех, кто не мог быть погребен по православному канону. Свою роль сыграло и неоднозначное отношение к старообрядцам.

«В старые годы почти все население Поречны (Охты) состояло из раскольников беспоповщинской секты. Несколько лет тому назад разрушена их молельня; кладбище, на котором покоились родные и их земляки, было разметано; могильный камень, дерево, железо и бронза были расхищены, сама молельня обращена в православную церковь» - так описал годы гонений на старообрядцев литератор Николай Помяловский.

Вокруг Малоохтинского ходит много легенд. Согласно одной из них здесь захоронен купец Иван Скрябин, который занимался алхимией и черной магией. Фото: Наталья Зубкова.

Призраки прошлого

Перед тем как начать осматривать кладбище, экстрасенс Денис Широков предложил провести небольшой обряд. Как он утверждает, в таких местах есть свой дух - хозяин кладбища, можно назвать его погостником. Он охраняет территорию, следит за порядком и даже помогает тем, кто сюда пришел. Чтобы наш эксперимент прошел удачно, Денис решил задобрить духа. Для этого он провел специальный ритуал и оставил на земле небольшой подарок.

На этот раз мы решили проверить экстрасенсов и предложили им отыскать среди надгробий могилу купца Ивана Матвеевича Скрябина. По легенде, он был не только известным коммерсантом, но и колдуном, занимался алхимией и черной магией. Возможно, в советское время Малоохтинское кладбище сохранили именно из-за этого захоронения: председатель Совета народных комиссаров СССР, а затем министр иностранных дел Вячеслав Молотов был родственником купца, а его настоящей фамилией, как известно, была Скрябин.

Услышав задание, экстрасенсы сразу отправились в сторону заброшенного здания из красного кирпича. Когда-то там был приют для престарелых девиц и вдов имени Тепловых, внутри которого располагалась небольшая православная церковь. Рядом с приютом экстрасенсы остановились и начали совещаться. Как оказалось, они выбрали верное направление. Вскоре семейное захоронение Скрябиных нашлось. Оно оказалось практически на самом краю кладбища. Кроме Ивана Матвеевича, здесь покоятся его жена, дети и внуки.

В Сети можно встретить много историй о фантомах, которых часто видят рядом с этим захоронением. Денис Широков уверен, что такие рассказы вполне оправданы. Специалист отмечает, что люди, которые при жизни занимались черной магией, могут не найти покоя после смерти.

- Все призраки - это некая субстанция, которая «зависла». Ушла из этого мира, с физического уровня, но не пришла в полном объеме в астральный мир. И эта субстанция мечется, не может выйти в другой мир, - рассказал Широков.

Экстрасенс объяснил, что, если призрак поселился в чьем-то доме, он может вредить его хозяину - выкачивать жизненную энергию, приносить болезни, проблемы. Но если вы встретили призрака на кладбище, то самое главное не бояться его и не бежать, ведь это всего лишь субстанция - она может повлиять на психику человека, но физического вреда не причинит.

Сложные съемки

Несколько раз наша съемка чуть не сорвалась. Буквально через несколько минут после того, как Татьяна Ларина достала свечи и начала проводить свой ритуал, вся техника забарахлила.

Сначала перестал работать стабилизатор, и камера стала беспорядочно вращаться во все стороны. Наш оператор объяснил, почему так происходит. Оказывается, видеокамера автоматически фокусируется на людях или на движении. Наша аппаратура постоянно фиксировалась на чем-то, что мы не могли увидеть. Как будто кто-то невидимый постоянно ходил вокруг нас.

Татьяна Ларина и Денис Широков уверены, что видеотехника часто реагирует таким образом на присутствие потустороннего - камеры действительно могут уловить движения энергетических субстанций.

Как только Татьяна Ларина начала проводить ритуал со свечами, техника забарахлила. Фото: Наталья Зубкова.

Неправильная энергетика

Экстрасенсы считают, что истории про похороненных на кладбище самоубийц, преступников, магов не могут быть просто легендой, ведь после них остается особенная энергетика. Например, по словам Лариной, когда человек умирает задолго до предписанной судьбой даты, его душа не может переродиться, ведь новое тело для нее не готово. И она остается в этом мире без энергетической подпитки. Такие души можно увидеть на ночной съемке со вспышкой - они похожи на небольшие круги, плазмоиды.

- Любые события, происходящие на таких местах, оставляют свою энергию. Люди, которых не отпевают по всем канонам, оставляют после себя определенный след. И здесь есть энергия душ, которые не упокоены, - рассказывает Татьяна.

Такие истории привлекают не только туристов или любителей мистики. На Малоохтинское часто приходят, чтобы провести ритуал, попытаться призвать кого-то или просто забрать какие-нибудь вещи с кладбища в дом.

- Постоянно приходят сатанисты, часами сидят у могил, некоторые ночью сюда рвутся. Вот там, на заборе, пентаграммы нарисовали, не отмыть, - жалуется кладбищенский сторож.

Денис Широков уверен, что неподготовленным людям нельзя «баловаться» такими вещами, а тем более на кладбище, ведь последствия могут быть самыми плачевными.

- Некротическая энергия сама по себе нейтральна, это территория покоя. Но если сюда приходят, чтобы проводить магические ритуалы соответствующие люди, то они активируют определенную энергию, заряжают ее. Они даже могут притянуть астральные сущности в наш мир, - объясняет Денис Широков.

Денис Широков не советует покупать жилье рядом с кладбищами. Фото: Наталья Зубкова.

КСТАТИ

Кладбищенская энергетика не может навредить людям, которые зашли сюда попрощаться с умершими родственниками или просто прогуляться, приобщиться к истории. Но Денис Широков не рекомендует покупать жилье рядом с местами захоронений - ежедневное присутствие в таком некротическом поле может плохо повлиять на здоровье людей.

Подготовила:Диана ФЕДОРОВА.