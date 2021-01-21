Петербруг 22 января накроют снегопад и ледяной дождь

Все службы переведены в режим повышенной готовности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге готовы к встрече циклона, который принесет в город сильную метель. Все аварийные службы мобилизованы, чтобы в любую минуту выдвинуться на помощь петербуржцам. Сообщается, что в ближайшие сутки Северную столицу накроет мощный снегопад. А из-за резкого потепления – столбики термометров 22 января поднимутся до -2 градусов – возможет ледяной дождь.

- Сейчас важно, чтобы все службы сработали слажено, - подчеркнул вице-губернатор Санкт Петербурга Николай Бондаренко. – Мы сделали все возможное, чтобы ничто не помешало городу жить нормальной жизнью. Все органы власти сверили планы и действия на ближайшие 24 часа, привели в готовность силы и средства».

Жителей просят пользоваться общественным транспортом Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы Петербург не оказался в снежном плену, на расчистку дворов выйдут 7200 дворников и более 600 спецмашин. Еще полторы тысячи человек будут отвечать за безопасность кровель. Активная уборка ожидается и на крупных городских магистралях – здесь чистоту обеспечат свыше тысячи единиц спецтехники. А чтобы жители не получали травмы, поскользнувшись на льду, улицы обработают специальной смесью. Ее заготовили 20 тысяч тонн.

- Ожидается. Что снега будет 10-15 сантиметров, - отмечает замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Шупенько. – Мы по всем каналам информируем жителей о надвигающемся коллапсе. А также рассылаем смс. Уже более 2 миллионов человек их получили. Если прогноз оправдается, снегопад вызовет коллапс на дорогах. Но наши службы готовы своевременно принять меры, чтобы минимизировать последствия.

Также в МЧС просят автомобилистов 22 января отказаться от поездок на машине и пользоваться общественным транспортом. Обо всех непредвиденных ситуациях петербуржцев призывают сообщать по телефонам горячей линии:

КОНКРЕТНО

Комитет по благоустройству - 576-14-83, 314-60-13

Жилищный комитет - 576-07-01, 576-06-80, 417-41-11

Комитет по транспорту - 8-800-234-98-80

Комитет по здравоохранению - 63-555-77