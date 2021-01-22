Акция «Добрый год» поможет пожилым петербуржцам во время пандемии в 2021 году. Фото: Артем Соловьев.

Петербургский благотворительный фонд «Добрый слон» запустил акцию «Добрый год». На первом этапе с 18 января по 18 февраля 2021 одиноким пожилым людям будут доставлять продуктовые наборы. Для этого потребуется помощь автоволонтеров.

Более 8 тысяч наборов, содержащих базовые продукты длительного хранения (мука, макароны, крупы, печенье, сгущенное молоко) с соблюдением всех карантинных мер получат одинокие петербуржцы старше 70-ти лет. На втором и третьем этапах благотворительного проекта нуждающиеся получат в дар бытовую технику и кухонные принадлежности.

Дом престарелых. Фото: Артем Соловьев.

- Я вижу, как не просто нашим старикам прокормить себя в условиях постоянной инфляции. Если у пожилого человека нет родных, нет помощи – ему трудно обеспечить себя необходимыми продуктами, - рассказывает директор благотворительного фонда Наталья Чурганова. - В наше время, в нашей развитой стране пожилой человек не должен испытывать нужду в куске хлеба. Мы благодарны районным администрациям нашего города, которые поддерживают наш проект. Сейчас ведется поиск новых партнеров, чтобы совместными ресурсами прийти к ежемесячной помощи. А участие неравнодушных петербуржцев поможет обеспечить ее оперативную доставку.

Директор благотворительного фонда «Добрый слон» Наталья Чурганова. Фото: Артем Соловьев.

Фонд «Добрый слон» существует с 2014 года и занимается организацией досуговых мероприятий и других видов поддержки в домах престарелых и детских социальных учреждениях. К проекту также подключился крупный автодилер «Дакар». Однако к сотрудничеству приглашаются и автоволонтеры. Участие неравнодушных петербуржцев поможет доставить наборы максимально быстро. По словам управляющего директора автохолдинга «Дакар» Дениса Иванова сейчас, когда пандемия фактически заперла стариков в их квартирах, обеспечивать себя продуктами им стало не только материально трудно, но и опасно.

Управляющий директор автохолдинга «Дакар» Денис Иванов. Фото: Владимир Убушиев.

- Сейчас, в период пандемии, личный автомобиль стал еще более ценным активом для каждой семьи, для каждого человека, - говорит Денис Иванов, - Он позволяет нам чувствовать себя в безопасности, поддерживать практически привычный образ жизни. Давайте подумаем о тех, кто не может сесть за руль и съездить в супермаркет за продуктами, и у кого нет таких родственников - об одиноких пожилых людях. Они не могут заказать доставку на дом, потому что не умеют этого делать, многие с трудом пользуются мобильным телефоном. А выходить из дома им не рекомендуется. Мы не призываем вас, уважаемые автовладельцы, бросить все дела, и с утра до вечера доставлять продукты. Достаточно выбрать время и в своем районе, в удобное для себя время отвезти одному человеку одну коробку.

Дом престарелых. Фото: Артем Соловьев.

Для того, чтобы стать волонтером акции, достаточно написать в мессенджере Whats App «Я волонтер» на номер +7 921 888 71 64. Дальше с вами свяжется куратор и сориентирует по дальнейшим действиям. Стоит отметить, что в период пандемии автоволонтерство стало одним из самых востребованных видов социальной активности. В аспекте помощи пожилым без него просто не обойтись.