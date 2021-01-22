Как защитить пенсионера от мошенников: важные правила от экспертов. Источник МТС Медиа.

Попасться на уловки мошенников может любой человек, но пенсионеры чаще всего становятся жертвами злоумышленников. Изворотливые дельцы умело заговаривают пожилых людей, убеждают в своей правоте, и те отдают им свои сбережения. Призвать мошенников к ответственности сложно — они выбирают такие изощрённые схемы, что их практически невозможно выследить. Поговорим о том, какие сценарии мошенничества наиболее популярны и как уберечь бабушек и дедушек от обмана.

Пенсионеры – наиболее уязвимая категория. Они доверчивы, плохо разбираются в технологиях и не могут перепроверить информацию в интернете, поэтому их гораздо проще ввести в заблуждение. Мошенники всегда убедительны, предъявляют документы с печатями, удостоверения. Уважительно разговаривают, доходчиво объясняют, покоряют желанием помочь. При таком отношении сложно не довериться.

Среди популярных схем мошенничества:

- псевдозвонки из поликлинники с целью продать дорогостоящие лекарства и медицинские приборы;

- продажи людям суперпылесосов, газоанализаторов, чудодейственных приборов от давления и т. п;

- аферы коммунальщиков и ремонтников, предлагающих прочистить вентиляцию или установить супердорогой фильтр для воды и навязывающих при этом кредиты;

- банковские мошенники, выманивающие у доверчивых пенсионеров информацию для опустошения карт

- звонки из «полиции», якобы родственник пенсионера попал в ДТП или совершил преступление и предложение взятки, чтобы избежать уголовной ответственности

Что делать, чтобы защитить пожилых людей

1. Объяснять, объяснять и еще раз объяснять

Старики часто упрямы, но нужно регулярно напоминать им, что нельзя впускать в дом посторонних. Можно установить видеодомофон, чтобы видеть пришедшего. Если визитёр представляется работником соцслужбы, нужно узнать его Ф. И. О. и рабочий телефон, а также уточнить в самой организации, правда ли они их сотрудники. Для этого телефон социальных и коммунальных служб должен быть у пожилого человека всегда под рукой.

Также объясните, что никому и никогда нельзя отдавать паспорт и пенсионное/ветеранское удостоверение и верить в выигрыши без участия в розыгрышах.

2. Внешние меры безопасности

Телефонные обманщики воруют или покупают базы номеров пенсионеров. А те, что ходят по домам, вычисляют жертв иначе: захламлённые балконы, обшарпанные двери…

В первую очередь, нужно расхламить балкон и по возможности поменять входную дверь на современную металлическую, пусть и недорогую. Наклейка «объект охраняется» не раз обманывала мошенников. Также можно купить муляж камеры видеонаблюдения.

Во-вторых, нужно повесить замок на почтовый ящик, если его нет. По счетам-извещениям легко узнать Ф. И. О. жильца, число прописанных, какие есть льготы — первая информация для мошенников.

3. Финансовая безопасность

Для одиноких и болеющих пенсионеров оптимально получать пенсию дома. Но всё же деньги, которые находятся на банковской карте, — в большей безопасности. К тому же аферисты нередко формируют базу пенсионеров, наблюдая, в какие квартиры заходит почтальон в пенсионный день.

Предотвратить манипуляцию пожилыми людьми можно, проведя разъяснительную беседу, но это не всегда работает. Можно пойти на крайние меры: стереть CVC-код лезвием или ножом. Случайно выдать секретные данные уже не получится, как и сделать опрометчивую покупку в «магазине на диване». Платить такой картой в обычном магазине можно, снимать наличные — тоже да. Однако это не спасёт от главной опасности: передачи данных карты и секретного кода аферистам. Чтобы этого не произошло, можно привязать карту к отдельному номеру телефона (например, своему) или настроить отправку оповещений таким образом, чтобы их получали сразу и ваша бабушка, и вы. Таким образом, если вы заметите подозрительную активность, можно сразу предупредить об этом родственника.

Чтобы свести к минимуму возможность передачи аферисту наличных, установите лимит снятия денег с карты, например суммой в пару тысяч рублей. Родственник не сможет снять больше, позвонит вам за помощью, и вы расспросите, зачем ему деньги.

4. Технические средства защиты

Главная рекомендация — побольше рассказывайте о мошеннических схемах, учите их быть более внимательными. И, конечно, не забывайте о пожилых родственниках, чаще звоните, чтобы убедиться, что у них всё в порядке. Однако возможность быть рядом есть не всегда, но несколько недорогих приборов, которые добавят вам спокойствия за близких:

1. Видеоглазок. Работает как звонок, фотографирует посетителей, может отправлять фото вам на телефон, если подключён к интернету через Wi-Fi.

2. IP-камера. Работает через интернет, пишет на MicroSD. К трансляции можно подключиться из любой точки мира со смартфона. Удобно в поездках.

3. Брелок с тревожной кнопкой. Используется пожилыми людьми, когда пришли посторонние или когда нужна помощь. Зона действия — 10–15 м от дома.

Альтернативой этим гаджетам могут стать смарт-часы для пожилых людей. С ними ваш близкий постоянно будет связи и сможет рассчитывать на оперативную помощь близких, если это потребуется. И речь идёт не только о мошенниках, но и о любой другой экстренной ситуации.

С помощью умных часов удобно поддерживать связь с пожилыми родственниками и не беспокоиться о них напрасно. В любой непонятной ситуации ваш близкий сможет связаться с вами прямо через гаджет или отправить сигнал SOS, если ему требуется помощь. В интернет-магазине МТС можно найти подходящую модель.