Кружки и секции возобновят работу в Санкт-Петербурге с 23 января 2021 года: новые правила работы для учреждений допобразования

Кружки и секции в Петербурге вернутся с дистанционки 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Появилась долгожданная новость для родителей петербургских школьников, а также и для самих детей. Кружки и секции возобновят работу в Санкт-Петербурге с 23 января 2021 года. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети вице-губернатор города Ирина Потехина.

- У нас хорошие новости! С завтрашнего дня в городе работают все - без исключения - учреждения дополнительного образования. Наверное, не было в последние два месяца более животрепещущей темы - как для детей, так и для родителей, - радостно рассказала Потехина.

Напомним, что переход на дистанционку детских кружков и секций попал в ряд противокоронависных ограничений, введенных Смольным с 9 ноября 2020 года. С тех пор учиться рисовать, говорить на иностранных языках и заниматься спортом школьникам приходилось онлайн.

Отмену ограничения подписал губернатор Александр Беглов 22 января. В документе говорится, что к работе могут приступить художественные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, кружки, секции и студии, финансируемые за счет средств городского бюджета, в помещениях государственных учреждений Санкт-Петербурга.

- Дворец творчества юных, Академия талантов, Цифровая академия и еще более 50 городских и районных площадок дополнительного образования, кружки и секции, музыка и спорт - вся эта деятельность возвращается к привычному режиму работы с 23 января, - уточнила Потенина.