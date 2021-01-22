Отстаем от Москвы на две-три недели: Условия, при которых эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге пойдет на спад весной

Санкт-Петербург отстает от Москвы по уровню заболеваемости коронавирусом на две-три недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург вновь вышел на первое место по заболеваемости коронавирусом. Москва осталась не то, чтобы далеко – разрыв составил всего 67 новых случаев – но тенденция, что называется, налицо. «Комсомолка» обсудила статистику с экспертами и узнала, как долго она будет сохраняться, и чего петербуржцам (да и москвичам) ждать от эпидемии в ближайшее время.

По словам заместителя директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова, понять суть происходящего несложно: достаточно посмотреть на размеры городов, количество населения и – самое главное – темпы заболеваемости на начальных этапах.

Пока что, согласно прогнозам, пик заболеваемости в Санкт-Петербурге должен прийтись на начало февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В Москве изначально болело больше людей, - констатирует ученый. – Больше болело – и, соответственно, больше уже переболело, по крайней мере если говорить о тех, кто часто выходит на улицу и имеет какие-то активные социальные контакты. То есть, коллективный иммунитет в столице более обширный и сильный. К тому же по темпам вакцинации Москва пока что существенно опережает Санкт-Петербург – а это тоже оказывает прямое влияние на ситуацию с эпидемией.

Эту точку зрения подтверждают и математические выкладки. Так, пуководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков рассказал в интервью «Комсомолке», что Москва уже прошла пик заболеваемости, и теперь эпидемия там медленно, но верно идет на убыль. Петербург же пока что остается на втором пике, которого мы достигли 20 января, когда в городе образовалось сразу 104 932 активных больных.

Эксперты опасаются новой вспышки из-за начала весеннего учебного семестра. Фото: Артем КИЛЬКИН

- За прошедшие два дня, образно говоря, мы с вершины спустились и теперь «оглядываемся по сторонам» - нет ли поблизости новой. Если мы посмотрим на кривые заболеваемости, то увидим, что Москва стабильно – «монотонно», если говорить научным языком – стремится вниз по нисходящей, - констатирует ученый. – Где-то к концу апреля эпидемия в столице должна затухнуть – количество новых случаев в сутки, если не случится никакой непредвиденной вспышки, упадет до уровня марта-апреля прошлого года.

Санкт-Петербургу же придется потерпеть. Те, кто следит за ситуацией, уже наверняка отмечали, что Северная столица практически по всем «коронавирусным» событиям отстает от Москвы в среднем на две-три недели. Пик – опять же, если ничего не случится – по прогнозам должен прийтись на начало февраля, когда количество активных больных может составить 110 000 человек. После этого заболеваемость должна пойти на спад и откатиться к началу эпидемии где-то к середине апреля.

Добавляет проблем и коэффициент Rt – он показывает, сколько человек в среднем за сутки заражает один больной коронавирусом. В Москве на протяжении вот уже нескольких дней этот коэффициент держится на уровне ниже единицы. В Санкт-Петербурге с 3 января он пошел в рост и сейчас эту самую единицу стабильно превышает – то есть, количество заболевших как минимум не будет падать, пока не упадет коэффициент Rt. Впрочем, надежды есть: например, в пятницу, 22 января, он составил 0,99, что «намекает» на возможное затухание эпидемии в дальнейшем.

Еще один фактор угрозы - эпидемия гриппа. К счастью, пока случаев заболевания в Санкт-Петербурге выявлено не было. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Одним словом, ситуация сложная, но предсказуемая – о том, что Санкт-Петербург в какой-то момент станет лидером по темпам заболеваемости и уже в новом, 2021-м году, установит новый антирекорд по числу активных больных, ученые знали еще с ноября. Все, что сейчас остается простым горожанам – набраться терпения. Если ничего не случится, уже в ближайшие недели эпидемия пойдет на спад.

- Опасения на данный момент вызывает начало февраля – это начало нового семестра у студентов университетов, - констатирует Алексей Боровков. – Молодежь придет в вузы, точнее, большинство приедет на общественном транспорте, интенсивность общения и социального взаимодействия возрастет – не исключено, что по итогам начала нового семестра мы получим очередную небольшую вспышку. Но если на эпидемию коронавируса не наложится эпидемия ОРВИ, и разом не будут сняты все ограничения, то надежды на скорый спад эпидемии остаются.

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