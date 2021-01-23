Скандальная блогерша на Mercedes врезалась в иномарку в центре Санкт-Петербурга

Пьяная блогерша устроила ДТП в центре Петербурга / Фото: Дорожный инспектор

В центре Санкт-Петербурга известная блогерша устроила ДТП, сидя за рулем своего Mercdes S450. Анна Довгалюк прославилась своими скандальными акциями. Одна из них - обливание отбеливателем мужчин, которые сидят в метро с широко раздвинутыми ногами. Рано утром, около 4:40 часов в субботу, 23 января 2021 года, сотрудники ГИБДД прибыли на оформление аварии у дома 1/7 по Херсонской улице и застали 23-летнюю инстаграмщицу за рулем в пьяном состоянии.

- Перед сотрудниками ГИБДД предстала 23-летняя девушка на Mercedes с явными признаками алкогольного опьянения, которая не успела затормозить и совершила столкновение со стоящим на светофоре автомобилем, - рассказал "Дорожный инспектор".

Благо, в аварии никто не пострадал. Однако с представителями власти блогерша стала говорить дерзко.

- Я работаю в Законодательном собрании, и вас всех уволят, - заявила Анна полицейским.

Девушка наотрез отказалась проходить медицинское освидетельствование и общаться с инспекторами без своего адвоката.

- Я вам не доверяю. Пока юрист не придет, я ничего подписывать не будут. А он спит, - оправдалась блогерша.

Сама же Анна заявила, что трезва, а въехала в автомобиль потому что смотрела в телефон. Сейчас блогершу ожидает дальнейшее разбирательство.

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