На несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге 23 января 2021 года начались задержания

В Петербурге начались задержания на несанкционированном митинге 23 января
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге начались задержания на несанкционированном митинге 23 января 2021 года. Несколько сотен людей, несмотря на предупреждение полиции о том, что на незаконной акции силовики будут принимать меры, все равно вышли на улицы. О происходящем с места событий рассказал корреспондент "Комсомолки".
ОМОН оцепил Сенатскую площадь
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Инспектор отдела охраны по Адмиралтейскому району объявляет в мегафон, что митинг нарушает закон о коронавирусе. Грозит штрафами и задержаниями, - рассказал журналист.
Специально для сдерживания толпы и обеспечения безопасности в центре города были установлены ограждения. Так, с утра были закрыты для пешеходов территории рядом с Гостиный двором, Дворцовая и Сенатская площадь. Однако митингующие, не обращая на это внимание, все же стали собираться на улице.
Нарушителей порядка задерживают силовики
Фото: Артем КИЛЬКИН
В результате сотрудники полиции и ОМОН начали задерживать людей. В первую очередь - это нарушители масочного режима. Точных данных о количестве задержанных на данный момент нет.
Люди перегородили несколько улиц, включая Невский проспект
Фото: Артем КИЛЬКИН
К трем часам дня митингующие разошлись толпами по центру города. Пешеходы перекрыли Гороховую улицу, Малую Морскую и Невский проспект.
Митингующие тоже встали в цепь
Фото: Артем КИЛЬКИН
Напомним, что ранее уполномоченная по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина напомнила об опасности участия детей в подобных незаконных акциях. А также о том, что подростки с 16 лет уже могут понести за это административную ответственность.
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