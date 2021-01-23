Мужчина напал на полицейского на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге 23 января 2021 года

Мужчина напал на сотрудника полиции по время несанкционированного митинга в Петербурге 23 января Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина напал на сотрудника полиции во время несанкционированного митинга в субботу, 23 января 2021 года. Инцидент произошел рядом с Исаакиевским собором. Инспектор ГИБДД дежурил на улице, регулируя движение транспорта на дороге. В какой-то момент неизвестный мужчина подбежал к нему, сначала выхватил из рук полицейского ограждение, а после налетел на него с кулаками.

От удара в лицо сотрудник ДПС упал на землю. Ему на помощь сразу же подбежали коллеги, которые быстро "скрутили" нападавшего. Однако, по всей видимости, ему удалось вырваться и скрыться с места.

- Личность нападавшего устанавливается, приняты меры к розыску, - сообщили "КП-Петербург" в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудник полиции в результате нападения получил травму глаза. Сейчас он госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, что полиция и власти Петербурга заранее предупреждали горожан о том, что участие в несанкционированных акциях незаконно. Нарушителям грозят задержания и штрафы. Напавшему на полицейского и вовсе грозит уголовная ответственность.

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