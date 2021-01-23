«Беглые» школьники, хоровод и снежки против дубинок: хроника несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге

Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

23 января по всей России стало днем несанкционированных митингов. Полыхнуло и в Санкт-Петербурге. "Комсомольская правда" рассказывает историю протеста - от начала и до конца.

Несмотря на то, что начало шествия было запланировано на 14:00, к Сенатской площади - ее протестующие выбрали в качестве отправной точки - уже за два-три часа начали стягиваться силовики. Примерно в это же время начались первые задержания. В основном в специально подогнанный автобус "паковали" людей без медицинских масок. Перед этим человек в форме, представившийся начальником отдела охраны общественного порядка УВМД Адмиралтейского района, предупредил немногочисленных собравшихся в мегафон: мероприятие ни с кем не согласовано, да вдобавок нарушает нормы эпидемиологической безопасности. Тут, как говорится, все справедливо: вам сказали, вы не послушались - вот и не жалуйтесь потом.

Пришедших на Сенатскую площадь несколько раз оповещали о том, что митинг незаконный. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ближе к 14:00 обстановка стала накаляться. Отряды ОМОНа в полной боевой выкладке начали без лишних наездов, но довольно настойчиво теснить "гуляющих" к выходу с площади. Кое-кого из редкой толпы выдергивали за локоток и уводили в автобус. По словам силовиков, все за то же: нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Примерно в это же время произошло и первое задержание. Неприметный молодой человек в серой куртке попытался не то удрать, не то ударить ОМОНовца. Бунтаря повалили, немного поваляли в снегу, а потом, несмотря на то, что он отчаянно лягался, подхватили за руки-за ноги и унесли в автобус.

Задержания в Петербурге начались практически сразу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дальше - больше. Пока силовики "зачищали" (специально берем это слово в кавычки - никто никого не бил и не пихал, людей просто просили "погулять в другом месте") Александровский сад и выставляли оцепление вдоль Адмиралтейского проспекта, Сенатская площадь стала вновь наполняться народом. В какой-то момент людей стало много. Потом - еще больше. Из толпы раздались первые выкрики, их подхватили, разнесли, и стало ясно - просто так, несмотря на превентивные меры, ничего сегодня не закончится.

Дальше начался вальс: шаг вперед, два шага назад. Сначала ОМОН, выстроившийся цепью, активно теснил протестующих обратно в сторону проспекта. Потом протестующие стали теснить ОМОН обратно. В какой-то момент в стражей порядка полетели снежки. Тем не менее движение продолжалось: силовики сдавали позицию за позицией и в конце концов выстроились единым фронтом вдоль Адмиралтейской набережной. Народ напирал: люди в толпе кричали, ругались и лезли прямо по поваленным в снег заграждениям.

У Невского толпа наткнулась на очередной кордон. Фото: Артем КИЛЬКИН

У набережной возникла заминка: в толпе явно не понимали, что делать дальше. Кто-то снимал происходящее на телефон, кто-то продолжал скандировать "ОМОН, иди домой". На переднем крае - метрах в десяти от цепи силовиков - оказалась 22-летняя студентка по имени Ирина. Девушка основательно подготовилась к митингу: взяла с собой еду, воду и зачем-то даже туалетную бумагу, собрала аптечку и наизусть изучила нужные номера телефонов.

Впрочем, таких, как Ирина, оказалось немного. Складывалось впечатление, что большинство пришло на митинг без особой цели, планов и понимания происходящего - чисто "по фану", так сказать.

В какой-то момент мы выцепили из толпы троих пареньков. Максим, Денис и Миша (имена изменены - прим.ред.) рассказали, что им по четырнадцать лет, они восьмиклассники и на митинг пришли сразу из школы, тайком от родителей. В ответ на вопрос "зачем?" ребята заявили, что "хотят бороться за свои права". Правда, какие именно - пояснить толком не смогли.

Собравшихся просили разойтись. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Правда, скучно тут, - протянул Максим. - Ничего не происходит. Мы думали, движуха будет, интересно...

- От родителей не влетит?

- А чего мы сделали? Мы, может, просто гуляли. А сюда случайно пришли.

В какой-то момент парни попытались устроить" движуху" сами и запустили в ОМОН несколько снежков. В ответ на логичный вопрос "нафига?" потупились и выдали: "Ну ведь скучно..."

Движение в центре города днем было парализовано. Фото: Артем КИЛЬКИН

Встречались и более интересные кадры. Петербуржец Сергей Николаевич пришел на митинг с двумя детьми - десяти и шести лет. Мужчина рассказал, что жена пыталась его отговорить, а потом, отчаявшись, поставила условие: либо дети, либо шествие. Он и совместил...

Между тем "стояние на Сенатской" подошло в концу. По толпе прокатилось: "все на Невский!". Народ развернулся и пошел. Следом двинулись колонны ОМОНа.

На подступах к Невскому "мирное шествие" превратилось в какую-то вакханалию. Толпа полностью блокировала Гороховую и Малую Морскую. Движение встало. Раздухарившиеся люди отчаянно месили ногами грязь на проезжей части, выкрикивали лозунги и размахивали плакатами. Протестующие залезали на снегоуборочную технику и делали сэлфи. Мужчина в синей куртке залез на отвал оранжевого грузовика и принялся танцевать. Заметив, что на него смотрит камера, он осекся и поспешно передал товарищам лежавшую у его ног бутылку водки. На перекрестке горестно сигналил одинокий троллейбус, попавший в "человеческую пробку". Его бока и стекла сплошь покрывали воззвания и лозунги, прорисованные прямо в грязевой корке.

В итоге из-за митингующих по Невскому не могли проехать обычные автомобилисты. Фото: Артем КИЛЬКИН

У Невского толпа наткнулась на очередной кордон, развернулась и двинулась дальше по Гороховой. На набережной Мойки снова возник затор - никто не понимал, куда идти и что делать дальше. Если изначально какая-то стратегия и была, к этому моменту она явно кончилась. "Впередсмотрящие", забравшиеся на заборчик вдоль проезжей части, передавали: выход на Невский по-прежнему блокирован. Несмотря на воинственные выкрики "да они сами нас боятся!" желания лезть под дубинки ни у кого не оказалось. Потоптавшись на месте, народ выбрал новую точку сбора - Марсово поле.

К моменту выхода на поле толпа заметно поредела. Акция из митинга превратилась в без пяти минут прогулку на свежем воздухе: люди водили хороводы, лепили снеговиков; неподалеку от Вечного огня компания смеющихся молодых ребят затеяла игру в волейбол. Лозунги и флаги, впрочем, никуда не делись, но общий боевой настрой явно подугас. Продолжалось это, впрочем, недолго: уже минут через двадцать после того, как народ начали теснить, Марсово поле практически опустело.

Оставшиеся активисты перегруппировались и пошли по освободившемуся Невскому в сторону площади Восстания. За ними, сверка мигалками, двинулась колонна автозаков. Время от времени между протестующими и силовиками возникали новые стычки - однако до откровенного массового побоища дело, к счастью, так и не дошло.

Забавная деталь: покидая Марсово поле, мы походя перекинулись парой слов с девушкой, продававшей кофе из машины. "Выручка сегодня - огонь! - похвалилась она. - Раз в пять выше, чем обычно!". Остается, как говорится, лишь порадоваться за то, что хоть кому-то в этот безумный день было хорошо.

Между тем колонна митингующих (вернее, то, что от нее осталось) выбрала конечной точкой площадь Восстания. К этому моменту все от всех уже явно устали.

В районе площади Восстания, произошел, пожалуй, самый неприятный инцидент за весь несанкционированный митинг. В соцсетях распространилось видео, на котором ОМОНовец с силой бьет в живот пожилую женщину. Надеемся, такой поступок не останется для сотрудника безнаказанным - по крайней мере ГУ МВД России уже заявило, что по факту случившегося проводится проверка.

ГУ МВД по Петербургу пока не дало официальной информации о числе участников и задержанных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, к этому моменту митинг окончательно выдохся. Толпа сделала круг по Кирочной и распалась. Отдельные группы переместились в район Гостиного двора - именно там оказалась последняя "горячая точка". С Гостинки, по предварительным подсчетам, увезли около тридцати человек.

Никаких лозунгов уже не звучало - люди, по ощущениям, и сами толком не понимали, зачем стоят на морозе. В разговорах все чаще звучали слова разочарования.

Колонна митингующих выбрала конечной точкой площадь Восстания. Фото: Артем КИЛЬКИН

К девяти часам все стихло окончательно. Город вернулся к нормальной жизни. На Гостином дворе остались лишь ОМОН и пара-тройка самых стойких журналистов. Да и те уже собирались разъезжаться.

В общей сложности несанкционированный митинг продлился около девяти часов. Количество задержанных правозащитники оценивают в 300 с лишним человек - официальные данные будут позже. К счастью, обошлось без крови и тотальных замесов - к чести и силовиков, которые старались вести себя корректно, и самих протестующих, которые давили в зародыше любые явные провокации. Отметим лишь, что во всеобщем угаре все, кажется, забыли об одном - в разгаре эпидемия. А судя по тому, что далеко не все митингующие носили хотя бы элементарные медицинские маски - прощай, плато, здравствуй, новый всплеск, новые ограничения, госпитализации и смерти в "красных зонах" петербургских больниц. Стоило ли оно того?

Ответ, как нам кажется, очевиден.