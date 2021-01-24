В Санкт-Петербурге задержали мужчину, ударившего двух полицейских на несанкционированном митинге

Полицейские нашли подозреваемого Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полицейские поймали дебошира, который во время незаконных акций протеста ударил двух полицейских. Нападение попало на видео. На снятых кадрах видно, как сотрудник ДПС перекрывает дорогу для автомобилей из-за неконтролируемой толпы. В этот момент к нему подбегает один из протестующих и бьет по лицу, после чего ретируется. За ним бросился второй сотрудник ГИБДД, чтобы задержать. Однако мужчина сопротивляется и бьет его тоже.

- По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади, - сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники Управления уголовного розыска Главка сегодня ночью около 2 часов неподалеку от места жительства на улице Даниила Хармса задержали 36-летнего Николая. Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме.

Полицейские уточняют, что перед нападением дебошир запрыгнул на эвакуатор. Пострадавший сотрудник ДПС подошел, чтобы его снять оттуда.

Обоим сотрудникам ГИБДД после нападения понадобилась помощь врачей. Ранее следователи возбудили уголовное дело за применение насилия против представителя власти.

Сейчас нападавшему грозит до 5 лет колонии.

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