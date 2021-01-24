В больнице Петербурга пациент с коронавирусом умер после удара ножом в грудь

Полиция проверяет все версии случившегося
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В инфекционном отделении городской больницы № 4 работают сыщики и следователи. Одного из пациентов нашли мертвым с ножевым ранением груди. Удар пришелся мужчине прямо в сердце. О случившемся в полицию сообщил один из врачей.
- Пациент находился в больнице с подтвержденным коронавирусом, - сообщил источник "КП-Петербург". - У него была двухстороння пневмония.
Погибшему было 67 лет, он жил в Санкт-Петербурге. Вместе с ним в палате лежал еще один пациент, которого опрашивают силовики.
Следователи начали проверку, они проверяют все версии случившегося.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Аппарат ИВЛ вспыхнул на глазах врача»: стали известны подробности пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге
Утром 12 мая в медучреждении погибли пять пациентов с коронавирусом (подробности)