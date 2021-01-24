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В больнице Петербурга пациент с коронавирусом умер после удара ножом в грудь

Полиция выясняет, что случилось в палате, где лежали два пациента
Роман ЛЯЛИН
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Полиция проверяет все версии случившегося

Полиция проверяет все версии случившегося

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В инфекционном отделении городской больницы № 4 работают сыщики и следователи. Одного из пациентов нашли мертвым с ножевым ранением груди. Удар пришелся мужчине прямо в сердце. О случившемся в полицию сообщил один из врачей.

- Пациент находился в больнице с подтвержденным коронавирусом, - сообщил источник "КП-Петербург". - У него была двухстороння пневмония.

Погибшему было 67 лет, он жил в Санкт-Петербурге. Вместе с ним в палате лежал еще один пациент, которого опрашивают силовики.

Следователи начали проверку, они проверяют все версии случившегося.

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