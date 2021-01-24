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Женщину, которую пнул сотрудник ОМОН на незаконном митинге, выписали из больницы

Маргарита Юдина из Петербурга чувствует себя удовлетворительно
Роман ЛЯЛИН
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Маргариту Юдину выписали из больницы

Маргариту Юдину выписали из больницы

Фото: Александр ГЛУЗ

Пострадавшая во время незаконного митинга в Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина возвращается домой. Женщина во время акции подошла к сотрудникам ОМОН, которые вели задержанного, и крикнула им: "Куда вы его ведете"? После этого один из них вспылил и с горяча пнул ее ногой. От удара дама упала и ударилась головой. Ее сразу же доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. И сейчас она уже чувствует себя удовлетворительно.

- Ее уже выписали из больницы домой, - сообщил "КП-Петербург" Вадим Мануковский, директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Маргарита Юдина пострадала во время незаконного митинга

Маргарита Юдина пострадала во время незаконного митинга

Фото: из социальной сети

Маргарита Юдина сама пожелала вернуться домой, показаний для нахождения в стационаре у нее нет. Ей оказана была вся необходимая помощь.

Ранее к Маргарите Юдиной в палату приходил начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти Сергей Музыка, который лично принес извинения от имени полиции и пояснил, что это не их методы, а сотрудник будет наказан.

Маргарита Юдина приняла извинения сотрудников полиции, зла она на них не держит.

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