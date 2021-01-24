«Меня залили газом, я ничего не видел»: Полицейский извинился и подарил цветы женщине, которую пнул на незаконном митинге

Полицейский пришел к Юдиной, чтобы извиниться Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейский пришел навестить 54-летнюю Маргариту Юдину в больницу. Во время незаконного митинга он пнул ее, из-за чего она упала и ударилась головой, после чего была госпитализирована. Это произошло, когда силовики вели одного из задержанных, а Маргарита вышла к ним на встречу и крикнула: "За что вы его задерживаете". Сейчас полицейский извинился перед Юдиной и подарил ей цветы.

- Я бы хотел принести глубочайшие и искренние извинения, - передал он букет Маргарите. - Поймите, было очень сложно, произошло наложение факторов: за пять до этого меня газом залили, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит.

- Это адреналин, - понимающе кивнула Маргарита Юдина.

- Я клянусь, для меня эта шоковая ситуация, когда я узнал, что произошло, это личная трагедия, - продолжил полицейский.

Полицейский пнул женщину, когда вел задержанного Фото: из социальной сети

- Не переживайте, все живы, вы цветочки хорошие принесли, хризантемочки, - приняла извинения Маргарита.

- Не держите зла, он очень переживает, - поддержали полицейского коллеги.

- Ладно ничего страшного, с богом, - отправила Юдина полицейского дальше на службу.

Ранее за своего подчиненного перед Юдиной извинился начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти Сергей Музыка, который лично принес извинения от имени полиции.

Как заявил "КП-Петербург" главврач НИИ Джанелидзе, Маргариту Юдину уже выписали из больницы. Ее состояние стабильное.

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