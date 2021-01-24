Власти Петербурга рассказали, когда начнут снимать коронавирусные ограничения

Власти Петербурга задумаются над снятием запретов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга заговорили о том, когда начнут снятие коронавирусных ограничений. Позитивные заявления вызваны общей ситуацией с заболеваемости в городе. За прошедшую неделю число госпитализацией с инфекцией сократилось почти на 23 процента. Теперь в городе свободна треть инфекционных коек. Смольный планирует даже сокращать их число. В правительстве Северной столице заговорили о том, что вторая волна, возможно, затухает.

- Значительно снизились показатели обращений по поводу заболевания COVID-19, а также количество госпитализаций, - сообщило правительство в своем отчете. - Все более интенсивно уменьшается число активных больных новой коронавирусной инфекцией. На будущей неделе влияние новогодних каникул на распространение инфекции потеряет свое значение.

Если на следующей неделе спад числа больных продолжится, то это приведет к тому, что власти начнут поэтапно снимать ограничения.

- В случае устойчивого продолжения падения заболеваемости можно будет уверенно говорить о снижении напряженности и истинном ослаблении второй волны эпидемии, - уточняют в городском правительстве. - После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений.

Однако на сегодня общее число больных и заболевающих серьезное. Поэтому сейчас говорить о снятии запретов рано.

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