Не перестает удивлять: 32-летний петербуржец завоевал очередной «порно-Оскар» в США

Алексей третий год подряд покоряет Голливуд Фото: instagram.com/themarkusdupree/

32-летний петербуржец Алексей Маетный не перестает удивлять Голливуд своими способностями. Вот уже несколько лет подряд он завоевывает сердца жюри, которые оценивают кино. Правда, кино это не совсем простое, а для взрослых. Да и Алексей там знает вовсе не как россиянина Маетного, а как артиста Маркуса Дюпри. Что именно оценивает коллегия конкурса - точно знают только они сами. Но вот Маркус из года в года становится их любимчиком. В прошлом году Алексей взял сразу ... три «порно-Оскара» в США! В этом году он попал сразу в пять номинаций премии AVN Awards. Но получить заветный приз ему удалось в одной, что не менее престижно для актеров его сферы.

В прошлом голу Алексей взял три порно-Оскара Фото: instagram.com/themarkusdupree/

Церемония вручения «порно-Оскаров» в США провели в 38-ой раз. Алексей Маетный на нее традиционно приходит со своими подругами. Сейчас у него в "любимчиках" латинкоамериканка с пышными формами. Что интересно, Алексей женат. Его жена - коллега по работе.

Алексей Маетный ранее рассказывал "КП", что не стоит недооценивать труд актеров фильмов для взрослых. К выбору контента он подходит ответственно и всегда выбирает фильмы, тщательно изучая сцены.

В этому голу Алексей победил в одной номинации за групповую сцену. Но и этому его поклонники рады. Русские пользователи всегда восхищаются Маркусом.

Алексей Маетный с новой подругой на премии Фото:

- Алексей - ты лучший, мой любимый актер, - восхищаются его русские подписчики. - Леха - ты мужик! Горжусь! Просто класс! Красавчик!

Алексей в США известен как Маркус Фото:

Талантами Алексея восхищаются как женщины, так и мужчины.

К слову, в Санкт-Петербурге у Дюпри живет бабушка, которую он предпочитает оберегать от своей работы. Алексей просит не ставить в статьях про «порно-Оскар» фотографию своей любимой родственницы.

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