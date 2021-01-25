«Приведение в негодность путей сообщения»: В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за перекрытия дорог во время незаконного митинга 23 января

Во время митинга протестующие перекрывали движение в центре города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следственное управление УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга завело уголовное дело в отношении участников незаконного митинга 23 января, которые выходили на проезжую часть и тем самым перекрывали движение.

- По версии следствия, в период с 09:30 до 17:00 неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов, - сообщает пресс-служба Главка.

Движение транспорта было затруднено. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по достаточно редко используемой статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Ее первая часть предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, удержания зарплаты на срок от года до двух, а также исправительные работы ила даже до года тюрьмы.

Перекрывался и Невский проспект. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас полиция продолжает расследование, устанавливаются конкретные участники и виновники инцидента.

Отметим, что во время протестной акции, на которой в качестве журналистов работали корреспонденты КП-Петербург», перекрывалось движение и по Невском у проспекту. Однако про него в полиции ничего не говорят.