Новогодняя опасность: Почему питомцы едят мишуру и елочные иголки

Не всегда праздник проходит хорошо, но главное - знать, что делать, если что-то случится. Фото предоставлено рекламодателем.

Собаки и кошки - натуры любопытные и интересующиеся, а это иногда приводит к неприятным последствиям, особенно в Новый год, когда на столе полно деликатесов, а все вокруг шуршит, мигает и сверкает. В преддверии праздника мы узнали у экспертов, как уберечь хвостатых от проблем с ЖКТ. Советами в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM поделились руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии МВЦ «Пес и Кот» Галина Грачева и ветеринарный врач-консультант по вопросам диетологии ГК «Нева-Вет» Наталья Шайдурова.

ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗМА

В новогодние каникулы ветеринарные клиники работают в авральном режиме. Как ни странно, ночь с 31 декабря на 1 января рекордная по количеству экстренных обращений, причем по разным причинам.

- Всплеск обращений в новогоднюю ночь - стечение обстоятельств, - объясняет Галина Грачева. - Для наших меньших друзей Новый год - большой стресс. Праздники - это шум, гам, много людей и суеты. Да, животные, у которых плохо со стрессоустойчивостью, страдают от этого. Но есть и другие опасности.

Один из главных врагов питомцев - дождик и мишура. Блестящие украшения буквально гипнотизируют кошачьих, которые в игре заглатывают сверкающие полоски, а выплюнуть их не могут по причине особенностей физиологии. Поэтому инородные предметы попадают внутрь, нередко вызывая закупорку ЖКТ, рвоту, и даже приводят к гибели.

- Если у животного началась рвота, нужно отнести его в клинику. Важно установить причину, из-за которой питомец плохо себя чувствует, - объясняет Наталья Шайдурова. - Будь то мишура или отравление, врач примет необходимые меры. Возможно, потребуется операция. В восстановительный период организму нужна поддержка. Помимо назначения интенсивной терапии, включите в диетический рацион и добавки, которые восстановят микрофлору кишечника и ускорят заживление.

Для кошек эксперт рекомендует диетический корм Hill’s Prescription Diet, рацион i/d. Его разработали специально для питомцев с проблемами ЖКТ и послеоперационной реабилитации. Это корм с высокой степенью перевариваемости, что важно в период восстановления организма.

- Примерно через 10-14 дней после операции мы можем порекомендовать биологически активную добавку «Канигест», - продолжает Наталья Викторовна. - Каолин в ее составе ускорит заживление тканей кишечника, а рапсовое масло с высоким содержанием омега-3 ПЖК снимет воспаление. Как правильно использовать препарат, подскажет врач.

- Некоторые владельцы считают, что восстановить микрофлору кишечника сможет кефир, но мы должны помнить, что наши питомцы - облигатные хищники, у них ферментативный тип переработки пищи, поэтому кефир никак не помогает ни восстановлению кишечника, ни профилактике, - дополняет Галина Грачева. - Ветеринарные врачи рекомендуют использовать специализированные диеты, так как жизненно важную роль в пищеварении кошки играют ферменты.

А ЧТО ЕЩЕ?

Также кошки падки на еловые ветки. Правда, в этом случае их привлекает не внешний вид, а запах свежей зелени. И тут двойная опасность: жесткие иголки могут не только ранить внутренние органы, а еще содержат эфирные масла.

- Иногда владельцы замечают, что кошка подбирает еловые иголки с пола, но никаких тревожных симптомов у животного нет. В этом случае нужно понаблюдать за питомцем и в качестве первой помощи использовать «Канигест», - отмечает Наталья Шайдурова. - «Канигест» поспособствует защите кишечника от расстройства и негативного воздействия эфирных масел, содержащихся в хвое. Если случилась диарея, «Канигест» участвует в восстановлении работы кишечника уже с первых приемов добавки. Если спустя сутки положительной реакции не наблюдается или ситуация ухудшилась - это повод обратиться в клинику, где специалисты окажут помощь вашему питомцу.

Фото предоставлено рекламодателем.

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