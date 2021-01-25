Губернатор Петербурга опасается возможной вспышки коронавируса после незаконного митинга

В Смольном предупредили о возможной вспышке коронавируса из-за несанкционированных акций. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил новую вспышку коронавируса в городе из-за прошедшей в субботу, 23 января 2021 года, несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Напомним, митинг закончился уголовным делом, возбужденным из-за приведения в негодность автомобилей или дорог. Как считает градоначальник, массовое скопление людей недопустимо во время пандемии и может иметь тяжелые последствия.

- В конце января закончится инкубационный период после возвращения петербуржцев с новогодних каникул. Вместе с Роспотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений. Однако, к сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция, за которой может идти подъем заболеваемости, - порассуждал Беглов во время традиционного обращения к горожанам на «Радио России».

При этом в Смольном отмечают положительное развитие эпидситуации и все же надеются на лучшее. К концу прошлой недели число свободных коек выросло до 33%. Радует властей и ход вакцинации – например, в очереди на прививку в корпусах «Ленэкспо» уже 60 тысяч петербуржцев. До 31 января в городе будут работать 96 пунктов вакцинации. Добавим, что записаться на прививку вскоре разрешат через телефон 122, чтобы не звонить в каждую поликлинику или медпункт.