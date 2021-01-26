«Кислородная поддержка и лекарственная терапия»: Алису Фрейндлих, больную коронавирусом, перевели в другое отделение

Алиса Фрейндлих наконец-то пошла на поправку. Фото: Александр ГЛУЗ

Звезда любимых миллионами фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера», «Соломенная шляпка», «Служебный роман» и десятков других Алиса Фрейндлих наконец-то пошла на поправку. Врачи клинической больницы № 122 имени Соколова отметили у Народной артистки СССР, заболевшей коронавирусом, положительную динамику.

- Сейчас состояние Алисы Бруновны улучшилось, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова. – Сегодня, 26 января, организован ее перевод из отделения интенсивной терапии в общее лечебное отделение. Она продолжит курс лечебной физкультуры, а также будет получать кислородную поддержку и небольшую лекарственную терапию.

Напомним: в инфекционное отделение больницы № 122 Алиса Фрейндлих попала еще в декабре прошлого года. Вместе с ней на больничной койке оказались также ее дочь и внучка. Но если их благополучно выписали вскоре после праздников, то самой Алисе Бруновной выздоровления пришлось подождать. По словам врачей, излечиться ей мешала вредная привычка – актриса вот уже много лет активно курит. Тем не менее благодаря профессионализму медиков и руководства больницы, создавших для Фрейндлих все необходимые условия, спустя более чем месяц удалось добиться положительных результатов.

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