90-летний Иван Краско прокомментировал рождение шестого ребенка от молодой «любовницы»

Иван Иванович вновь отец? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90-летний Иван Краско, несмотря на свой почетный возраст, вновь в центре новостей. На этот раз обсуждают рождение его ... шестого ребенка! Юлия Кичемасова, которую ранее называли, любовницей Ивана Ивановича заявила, что воспользовалась процедурой ЭКО. Все началось два года назад. В тот момент Краско жил со своей молодой женой (сейчас ей 30 лет) Натальей Шевель. Артист жаловался, что хочет еще одного ребенка, но Шевель ему отказывает. Тогда на сцену и вышла Кичемасова (если верить ее соцсетям, сейчас девушке 31 год). Она заявила, что готова стать матерью для ребенка Ивана Ивановича.

Правда, в тот момент, после серии скандальных передач, все заглохло. Иван Краско позже признавался, что любовница была подставной. И никаких отношений у него с ним не было. И сейчас новый поворот. Кичемасову вновь вернули на шоу. Якобы та с помощью процедуры ЭКО все-таки родила Ивану Ивановичу ребенка! "Комсомолка" дозвонилась до артиста, чтобы узнать все из первых уст.

Ранее псевдо-любовница уже появлялась на ток-шоу Фото: 1 канал

- Да, будет передача, смотрите ее, - сказал Иван Краско "КП-Петербург".

- Иван Иванович, так все-таки вам родили дочь?

- Все не совсем так, - уточнил артист.

Судя по всему, "рождение ребенка" очередной ход продюсеров ток-шоу.

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