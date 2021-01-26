Усугубился некроз: мама 11-летнего мальчика, которому отрезало поездом обе ноги, рассказала о его состоянии

До трагедии Аркадий активно занимался спортом. Фото: из личного архива Марии Петровой

11-летний мальчик Аркадий Аксенов, который едва не погиб на железной дороге в Санкт-Петербурге, по-прежнему находится в больнице. Его состояние врачи по-прежнему осторожно оценивают как «тяжёлое», однако сам мальчик демонстрирует такой волевой характер и такую любовь к жизни, что даже самые опытные эскулапы разводят руками и признают: ничего подобного им наблюдать ещё не приходилось. О трудном пути Аркадия к выздоровлению «Комсомолке» рассказала его мама Мария Петрова.

Напомним: трагедия с Аркадием произошла 26 декабря 2020 года. Мальчишки-«друзья» подговорили его на ходу запрыгнуть на движущийся товарный поезд, чтобы снять эффектное видео для соцсетей. Но состав тряхнуло, и ребенок свалился под колеса.

Сейчас Аркадий находится в больнице. У него - высокая рельсовая ампутация обеих ног, полная кровопотеря, переломы, сотрясение мозга и множественные травмы внутренних органов. Несколько дней назад состояние ребенка ухудшилось: на фоне лихорадки стал усугубляться некроз.

Трагедия на железной дороге произошла с Аркадием в декабре прошлого года. Фото: из личного архива Марии Петровой

- Вы знаете, я не верю в мистику, - признается Мария Петрова. – Но когда я написала об этом на своей странице в Instagram, тысячи людей со всех концов света начали писать мне в ответ: «Здоровья Аркаше! Мы молимся за него!». И буквально на следующий день ситуация начала налаживаться. Температура спала, появился хороший аппетит, появились силы, настолько, что сын снова начал делать упражнения с гантелями! И во время плановой перевязки наш замечательный хирург Игорь Витальевич не поверил своим глазам: ещё вчера выглядевшие мёртвыми ткани налились кровью, ожили, равна значительно очистилась. Так что сейчас Аркаша снова медленно, но верно идет на поправку – не в последнюю очередь благодаря мощной поддержке тысяч неравнодушных людей.

В обозримом будущем ребенку предстоят еще как минимум три операции, в том числе по удалению участка кожи, где начал развиваться некроз.

- Поезд оставил огромные раны, местами кожу оборвало с бедра так, что раны заходили даже на ягодичную область, - рассказывает Мария, – поэтому когда Аркашу привезли в больницу, хирурги схватились за голову – им просто неоткуда было взять кожу, чтобы эти раны прикрыть. Речь шла в первую очередь о спасении жизни, так что решили воспользоваться непопулярным методом и натянуть на раны оставшуюся кожу. А поскольку ее осталось мало, она оказалась очень сильно перетянута. Нас сразу предупредили, что ее некротизация – это вопрос времени.

Несмотря на положительную динамику, о полном выздоровлении и выписке говорить пока не приходится. Фото: из личного архива Марии Петровой

Впрочем, и здесь все пока складывается не так плохо, как могло бы быть. Большая часть кожного лоскута благополучно прижилась – несмотря на то, что кожа на этом участке истончена, она явно живая, упругая, тёплая и пронизанная сеточкой кровеносных сосудов. И если раньше врачи говорили об участке некроза площадью в тридцать квадратных сантиметров, то сейчас площадь планируемого вмешательства меньше втрое!

- Некрозную часть будут удалять, - продолжает наша собеседница, – Дальше планируется пластика – пересадка кожи – и удаление спиц из сломанного бедра. Но нам этот план лечения озвучили изначально, так что мы к нему готовы и надеемся, что все пройдет хорошо.

Ну а там не за горами и выписка! Пока, по словам мамы Аркадия, она при лучшем исходе возможна в конце февраля. Дальше – реабилитация и подготовка к протезированию, уже вне больничных стен, но процесс тоже долгий и сложный, хотя уже не сопряженный с риском для здоровья и жизни.

Между тем по линии следствия (после этой трагедии, напомним, было возбуждено уголовное дело) каких-то позитивных подвижек пока, увы, не наблюдается. Мальчишки, которые привели Аркадия на железную дорогу в тот роковой день, «идут в отказ» – они настаивают на том, что не имеют к трагедии никакого отношения, несмотря на то, что следствием их присутствие и участие, по словам Марии, достоверно установлено. А их родители так ни разу и не позвонили женщине и не справились о состоянии ее сына.

11-летнего мальчика в его борьбе за выздоровление поддерживают тысячи людей со всего мира. Фото: из личного архива Марии Петровой

- Меня это, конечно, поражает и огорчает больше всего, - признается Мария. – Понятно, что никакого наказания для этих ребят закон не предусматривает. Но есть же моральная ответственность. Я бы, случись такое с моим сыном, бросилась бы пострадавшей семье в ноги, умоляла бы их меня простить, постаралась бы помочь всем, чем только могу. А тут – полная тишина.

Как бы то ни было, сейчас у Марии другие заботы. Впереди и у нее и у ее сына долгий путь.

- Надеюсь, нам хватит сил и средств его пройти, - признаете наша собеседница. – Мы будем держаться, мы будем бороться! В конце концов мы же не можем подвести огромное количество людей, которые в нас верят.

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