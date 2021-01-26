В Планетарии №1 состоится цикл космических концертов

Цикл космических концертов "Орган в планетарии". Фото: предоставлено организаторами.

Когда люди слышат орган впервые, очень часто его звучание кажется им чем-то "космическим". И это так! Поэтому Amadeus Concerts приглашает на уникальное событие – цикл органных концертов в Планетарии №1!

Огромный купол с проекцией звездного неба под звук Короля Инструментов. Специально подобранные программы, которые перевернут представление зрителей об органной музыке и познакомят не только с шедеврами классики, но и с выдающимися авторами нового времени - ведь лучшие композиторы мира не перестают писать для органа и в XXI веке.

7 вечеров, 7 концертов, 7 уникальных программ, посвященных разным планетам.

Фото: предоставлено организаторами.

«Венера» - первый концерт цикла, премьерный вечер самого необычного в Европе органного фестиваля в 2021 году. 29 января гостей ждет красивейшая органная музыка под звездным куполом Планетария 1. Издревле энергия Венеры считается источником и покровителем Красоты, наслаждения жизнью и творчеством. Пятница - день Венеры, и именно поэтому мы больше всего любим отдыхать в пятницу.

Второй концерт цикла посвящен Сатурну. В многовековой традиции самых разных культур эта планета является символом неотвратимой мощи, преодоления испытаний и покровителем Времени. Программа концерта полностью концептуально посвящена этим темам и включает в себя величественные органные сочинения, созданные признанными мастерами композиторского искусства за последние 500 лет.

Узнать подробности о программе и купить билеты можно по ссылке.

НА ЗАМЕТКУ

Когда: 29 января — 4 февраля.

Адрес: наб. Обводного канала, 74Ц.

Стоимость билетов: 1500-2200 рублей.