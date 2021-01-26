Поп-рок группа «Айскрим Харт» выпустила дебютный альбом «Бям»

Группа «Айскрим Харт». Фото: предоставлено пресс-службой.

«Айскрим Харт» – это Настя, Саша, рок, танцы и немного блесток. В прошлом году ребята оставили свои ржавые праворульные машины и переехали в Санкт-Петербург с Дальнего Востока.

До этого Настя Мещерякова успела написать саундтрек к сериалу «Молодежка» и выступить в «Песнях» на ТНТ. А Саша Половцев, со своей группой Hays – разогреть Keane и не раз зажечь на сценах различных популярных фестивалей: V-ROX, Mu:con и Zandari в Южной Корее.

Они нашли друг друга еще в университете, вместе ввязались в большую авантюру, которая в конце концов занесла их в Петербург.

Эти двое объединились в «Айскрим Харт», чтобы все сердечки мира растаяли. И они растают.

- Переехав в Петербург, в тоске по дому, мы начали орать всем сердцем и придумали песню "Бям". С неба ударила молния, и мы превратились в «Айскрим Харт», - рассказывает Настя.

С продюсером проекта, Олегом Барановым (группа IOWA), ребята познакомились спонтанно. Как вспоминает Настя, новая жизнь сама нашла их и заставила начать писать песни.

Так появился премьерный EP, а еще клип на заглавный трек.

- Альбом "Бям" – это песни о чувствах, которые вырубают ударом в голову и уносят на небо, - говорят Настя и Саша. - Песни о любви до гроба в буквальном смысле, а вообще-то и после.