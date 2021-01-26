В Санкт-Петербурге покажут шоу «Однажды в России»

Большой концерт шоу «Однажды в России» состоится 14 февраля. Фото: предоставлено организаторами.

Жадные полицейские, хитрые политики, нерадивые чиновники, рабочие, строители, бизнесмены и представительницы древнейшей профессии – в большом концерте шоу «Однажды в России» в феврале на сцене ДК им. Ленсовета.

Актеры социально-юмористического шоу телеканала ТНТ смело говорят о проблемах, обсуждаемых на шестиметровых кухнях, но не серьезно, а с доброй порцией жгучей сатиры. Для них не существует географических границ и временных рамок: их герои запросто меняют эпохи и страны, а за один день зритель сможет побывать на жарком курорте, в кабинете депутата, полицейском участке, придорожном кафе – иными словами, везде, куда судьба может занести русского человека.

В скетчах актеров вы запросто узнаете тех людей, которые окружают вас ежедневно: недовольных тещ и их еще более недовольных зятьев, непослушных соседских детей, хамоватых водителей и прочих до боли знакомых персонажей. И сможете над ними посмеяться.

Три простых правила шоу «Однажды в России»:

Правило 1. Никаких правил.

А еще никаких авторитетов, запретных тем и цензуры. Шоу «Однажды в России» честно рассказывает о наших российских реалиях, именно поэтому получается остро, реалистично и очень смешно. На две обычные российские беды — дураки и дороги — здесь приходится ещё минимум триста: кино, спорт, политика, шоу-бизнес… и так еще 296 пунктов. Но герои «Однажды в России» не любят говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто посмеяться.

Правило 2. Актуальность.

Как говорили наши предки: утром — в газете, вечером — в куплете. Шоу «Однажды в России» снимается практически с колес, поэтому горячие инфоповоды не успевают остыть и сразу попадают на ТНТ. И это несмотря на трудоемкий, сложнейший съемочный процесс, требующий длительной предварительной подготовки.

Правило 3. Новые лица.

Коллектив шоу постоянно пополняется новыми лицами, среди которых популярные актеры, музыканты и другие медийные персонажи. Например, в новых выпусках появятся рэперы L’One и Витя АК-47, актеры Яна Кошкина и Валерий Равдин.

КОНКРЕТНО

14 февраля, 19:00

ДК ИМ. ЛЕНСОВЕТА

Каменноостровский пр., 42 (м. «Петроградская»)

Стоимость билетов: 800 — 3 500 рублей.