В «Приюте комедианта» представляет премьеру спектакля «Киса»

Сцена из спектакля "Киса". Фото: предоставлено организаторами.

Сразу после трех успешных проектов в Москве: главной роли в «Петровых в гриппе» у Кирилла Серебренникова, постановки спектакля «Красный крест» в Гоголь-Центре и съемок дебютного фильма «Человек из Подольска» — режиссер Семен Серзин возвращается в «Приют комедианта» с новой постановкой.

КОРОТКО О СПЕКТАКЛЕ

Новый спектакль Серзина в «Приюте комедианта» — это настоящая история Кисы Воробьянинова, одного из главных героев «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Привычно читатели и постановщики представляют разжалованного предводителя дворянства дряхлым стариком, в некотором смысле «жертвой» Остапа Бендера. Но Серзин обращается к запрещенным цензурой главам романа о юности Воробьянинова и доказывает, что этот герой — «мот и бонвиван» похлеще самого великого комбинатора.

Фото: предоставлено организаторами.

Охота за фамильными драгоценностями для Кисы — последний шанс вернуться к блестящей жизни на широкую ногу. Впрочем, в этом он не одинок: на дворе 1927-ой — последний год НЭПа, когда еще можно выторговать себе место под солнцем. Состояние перехода от старого режима к новому, дезориентация и бесшабашная свобода делают комбинаторами Кису и всех прочих героев спектакля.

КОМАНДА

Над постановкой Серзин работает вместе с постоянными соавторами — художником Соней Матвеевой, композитором Евгением Серзиным и хореографом Анной Закусовой.

- Почему интересно в 2020-м ставить «12 стульев»? Мы сейчас находимся в таком состоянии: все пытаемся уцепиться за жизнь, которая была в 2019 году, не понимая, что она поменялась кардинально, - говорит режиссер Семен Серзин. - А как приноровиться к новому и как существовать в новых обстоятельствах, не понятно пока. Этот процесс интересен и чем-то он созвучен с тем, что чувствовали герои романа в 1927 году, в последний год НЭПа, накануне всех пертурбаций, которые произошли со страной (всем известно, что дальше началось). Поэтому и интересно.

Почти все роли репетируют два состава артистов. Серзин и сам сыграет главную роль Кисы Воробьянинова в дубле с актером МХТ им. А.П. Чехова Евгением Переваловым. На роль Остапа утверждены Илья Дель (независимый актер) и Алексей Ведерников (театр «Мастерская»), отца Федора — Илья Борисов (театр «Мастерская») и Олег Рязанцев (МДТ), Мадам Грицацуевой — заслуженная артистка РФ Татьяна Полонская (Театр Комедии) и Юлия Башорина (Невидимый театр).

Актрису на роль Лизы, любовницы Кисы, режиссер выбирал с помощью большого кастинга: театр получил больше 200 заявок от актрис из Москвы и Петербурга. В итоге на роль утвердили актрису Такого театра Яну Оброскову.