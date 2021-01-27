В Петербурге покажут спектакль «Это все она» по пьесе Андрея Иванова

Актриса Юлия Ауг. Фото: предоставлено организаторами.

У вас есть доступ ко всей информации мира (спасибо интернету!), но много ли вы знаете о самых близких людях?

Почти половина молодых людей 15-18 лет признается (по данным исследования «Лаборатории Касперского» в 2019 году, - прим.ред.), что скрывает от родителей что-то из своей интернет-жизни: количество времени в сети, любимые сайты и паблики. Почти у трети родителей возникают конфликты с детьми из-за их онлайн-жизни. Взрослых настораживают люди, с которыми подростки общаются в соцсетях, их собственные посты и группы, на которые дети подписаны. В этой реальности разворачивается действие пьесы российского драматурга Андрея Иванова.

Фото: предоставлено организаторами.

Рядовая российская семья. После смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка и как-то помочь ему, мать регистрирует фейковый аккаунт под именем девушки Тоффи и начинает переписываться с сыном.

Обман помогает достичь цели — герои не просто общаются в сети, а становятся друзьями. Но как теперь объединить разные личности — реальные, которые продолжают жить в конфликте, и выдуманные аватары?