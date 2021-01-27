«Они восхищают силой духа»: в Госпитале для ветеранов войн пациентов поздравили с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Историческое здание находится на Старорусской улице и именуется как больница № 46 святой Евгении. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 900 дней люди жили в разрушенном бомбежками городе без еды и возможности согреться. Истощенные и больные, они ходили на работу, любили, сопротивлялись и отказывались сдаваться. Большинство из них умерло раньше, чем закончился кошмар фашистской осады, но те, кто выжил, стали гордостью и совестью Петербурга. Сейчас самым молодым блокадникам более 80 лет. У многих проблемы со здоровьем. За тем, чтобы все они получали качественную медицинскую помощь, следят сотрудники Госпиталя для ветеранов войн. В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады медики поздравили героических пациентов.

Руководит Госпиталем для ветеранов войн заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Максим Кабанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

ХВОЙНЫЙ ЭКСТРАКТ НА КАЖДОМ СТОЛЕ

Корпус Госпиталя для ветеранов войн, где сегодня лечатся блокадники, находится в историческом здании на Старорусской улице и именуется как больница № 46 святой Евгении. Пациентов в этих стенах принимают с 1877 года. В небольшом помещении, которое раньше было домовой церковью, теперь располагается импровизированный актовый зал. Здесь-то накануне торжественной даты и чествовали блокадников. Поздравления в этот день принимали 32 пожилых пациента.

Со словами благодарности перед ними выступила и член правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Голубева. Она, врач-пульмонолог, вышедшая на пенсию только в 80 лет, работала в Госпитале для ветеранов войн с 1962 по 1968 год. В страшные дни осады Татьяна Михайловна выжила только благодаря медикам. Все случилось в морозную зиму, когда маленькая Таня с бабушкой, чтобы согреться, пытались сжечь лакированный буфет. Покрытие оказалось токсичным, и обеих наутро нашли без сознания.

- Я помню, что лежала в железнодорожной больнице, - вспоминает женщина. - В сознание я не приходила недели две, а может, и больше. Помню заботу и самоотверженность врачей и сейчас понимаю, что лечили нас действительно героически.

Изучению блокадной медицины Татьяна Голубева посвятила десятки лет жизни и даже успела издать книгу об этом и организовать в 46-й больнице тематический музей, поместившийся в маленькой комнате. Как поясняет женщина, в суровые годы человеческая жизнь была главной ценностью и спасать ее приходилось подножными средствами.

- Тогда на каждом столе стоял кувшин с хвойным экстрактом, - говорит блокадница. - Его пили - лечились от той же цинги, им промывали раны. Я, кстати, не могу до сих пор пользоваться хвойной зубной пастой. От ранений помогал и жир рыбки колюшки. Когда медики узнали о его свойствах, то смогли спасти более 10 тысяч бойцов. А подвиг бактериологов и работников здравоохранения, когда пришла пора спасать город от чумы? Когда в Ленинграде появились полчища крыс, был придуман виртуозный и опасный способ их побороть: крыс заразили чумной вошью и таким образом истребили. Но тогда никто не знал, как это могло обернуться, и те, кто это придумал, могли попасть под расстрел.

Изучению блокадной медицины Татьяна Голубева посвятила десятки лет жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧУДЕСА МЕДИЦИНЫ

По словам Татьяны Голубевой, героизм блокадных медиков передался и их современным коллегам. Чтобы пожилые пациенты получили необходимую помощь, медсестры готовы ночевать в их палатах.

- Здесь самое главное - иметь огромное терпение, - делится младшая медсестра Вера Самохина. - Бабушки капризные бывают, но мы к ним относимся с уважением. Моем, ухаживаем, кормим. Знаете, главное - подходить ко всему с душой, иначе человек просто не сможет здесь работать. А я свое дело люблю, особенно когда слышу от пациентов: «Спасибо, доченька!»

Как поясняет начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, сейчас в 46-й больнице лечатся 110 пожилых людей. Те, кто пережил блокаду, отличаются особенной стойкостью и силой духа.

- У нас были совершенно уникальные случаи, - говорит глава больницы. - В 2016 году 105-летняя женщина-блокадница после протезирования тазобедренного сустава ушла от нас на своих ногах. Это наш самый пожилой пациент. А в 2019 году то же самое повторилось с женщиной, которой было 103 года. Я уверен, что блокадники - особая категория граждан, которые пережили тяжелейшие испытания и теперь восхищают нас своим желанием жить.

Такие чудесные с точки зрения медицины случаи, по словам Максима Кабанова, стали возможны благодаря тому, что в Госпитале для ветеранов войн осуществляется полный цикл по уходу за пожилыми пациентами. Людей не бросают до тех пор, пока они полностью не поправятся и не пройдут курс реабилитации.

-Особенно это касается одиноких стариков. Если человека после высокотехнологичной операции отправить домой, никакого успеха не будет, - поясняет Кабанов. - Он не сможет принять лекарства, сходить в магазин, потому мы тесно сотрудничаем с социальными участковыми и сопровождаем таких людей. Мы первые в стране стали работать в таком формате. А еще у нас есть уникальные специалисты, которые понимают, что чем старше человек, тем больше у него сопутствующих заболеваний. Это значит, что во время операции анестезиолог и хирург должны сработать ювелирно, чтобы все прошло успешно.

Младшая медсестра Вера Самохина ко всем найдет подход. Фото: Олег ЗОЛОТО

«МЫ БЕРЕЖЕМ ПАЦИЕНТОВ»

Как отмечает Максим Кабанов, в 46-й больнице нет пациентов с коронавирусом, потому ко всем, кто здесь лечится, относятся особенно бережно. В палаты к бабушкам и дедушкам не пускают посторонних, общение с людьми «из-за периметра» тоже ограниченно, дабы не занести в госпиталь инфекцию.

- Мы специально не стали переделывать этот стационар под ковидный, чтобы продолжать лечить блокадников, - поясняет врач. - Кроме того, мы продолжаем наводить порядок в больнице. Она же стала нашим отделением только в 2017 году, и за это время мы сделали здесь ремонт, заменили мебель. Изо всех сил стараемся, чтобы пожилым людям было комфортно у нас лечиться.

Что же до комфорта, то, как утверждает бывшая сотрудница госпиталя Татьяна Голубева, пациентам здесь хватает и заботы, и внимания. Главное, говорит, чтобы персонал был чуткий и понимающий, а с этим в медучреждении полный порядок.

Подготовила: Дарья БУЛАВИНА.