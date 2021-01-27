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«Они восхищают силой духа»: в Госпитале для ветеранов войн пациентов поздравили с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Медики также вспомнили о подвиге блокадных врачей и рассказали, как сегодня лечат пожилых жителей города
Источник:kp.ru
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Историческое здание находится на Старорусской улице и именуется как больница № 46 святой Евгении.

Историческое здание находится на Старорусской улице и именуется как больница № 46 святой Евгении.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 900 дней люди жили в разрушенном бомбежками городе без еды и возможности согреться. Истощенные и больные, они ходили на работу, любили, сопротивлялись и отказывались сдаваться. Большинство из них умерло раньше, чем закончился кошмар фашистской осады, но те, кто выжил, стали гордостью и совестью Петербурга. Сейчас самым молодым блокадникам более 80 лет. У многих проблемы со здоровьем. За тем, чтобы все они получали качественную медицинскую помощь, следят сотрудники Госпиталя для ветеранов войн. В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады медики поздравили героических пациентов.

Руководит Госпиталем для ветеранов войн заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Максим Кабанов.

Руководит Госпиталем для ветеранов войн заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Максим Кабанов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ХВОЙНЫЙ ЭКСТРАКТ НА КАЖДОМ СТОЛЕ

Корпус Госпиталя для ветеранов войн, где сегодня лечатся блокадники, находится в историческом здании на Старорусской улице и именуется как больница № 46 святой Евгении. Пациентов в этих стенах принимают с 1877 года. В небольшом помещении, которое раньше было домовой церковью, теперь располагается импровизированный актовый зал. Здесь-то накануне торжественной даты и чествовали блокадников. Поздравления в этот день принимали 32 пожилых пациента.

Со словами благодарности перед ними выступила и член правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Голубева. Она, врач-пульмонолог, вышедшая на пенсию только в 80 лет, работала в Госпитале для ветеранов войн с 1962 по 1968 год. В страшные дни осады Татьяна Михайловна выжила только благодаря медикам. Все случилось в морозную зиму, когда маленькая Таня с бабушкой, чтобы согреться, пытались сжечь лакированный буфет. Покрытие оказалось токсичным, и обеих наутро нашли без сознания.

- Я помню, что лежала в железнодорожной больнице, - вспоминает женщина. - В сознание я не приходила недели две, а может, и больше. Помню заботу и самоотверженность врачей и сейчас понимаю, что лечили нас действительно героически.

Изучению блокадной медицины Татьяна Голубева посвятила десятки лет жизни и даже успела издать книгу об этом и организовать в 46-й больнице тематический музей, поместившийся в маленькой комнате. Как поясняет женщина, в суровые годы человеческая жизнь была главной ценностью и спасать ее приходилось подножными средствами.

- Тогда на каждом столе стоял кувшин с хвойным экстрактом, - говорит блокадница. - Его пили - лечились от той же цинги, им промывали раны. Я, кстати, не могу до сих пор пользоваться хвойной зубной пастой. От ранений помогал и жир рыбки колюшки. Когда медики узнали о его свойствах, то смогли спасти более 10 тысяч бойцов. А подвиг бактериологов и работников здравоохранения, когда пришла пора спасать город от чумы? Когда в Ленинграде появились полчища крыс, был придуман виртуозный и опасный способ их побороть: крыс заразили чумной вошью и таким образом истребили. Но тогда никто не знал, как это могло обернуться, и те, кто это придумал, могли попасть под расстрел.

Изучению блокадной медицины Татьяна Голубева посвятила десятки лет жизни.

Изучению блокадной медицины Татьяна Голубева посвятила десятки лет жизни.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧУДЕСА МЕДИЦИНЫ

По словам Татьяны Голубевой, героизм блокадных медиков передался и их современным коллегам. Чтобы пожилые пациенты получили необходимую помощь, медсестры готовы ночевать в их палатах.

- Здесь самое главное - иметь огромное терпение, - делится младшая медсестра Вера Самохина. - Бабушки капризные бывают, но мы к ним относимся с уважением. Моем, ухаживаем, кормим. Знаете, главное - подходить ко всему с душой, иначе человек просто не сможет здесь работать. А я свое дело люблю, особенно когда слышу от пациентов: «Спасибо, доченька!»

Как поясняет начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, сейчас в 46-й больнице лечатся 110 пожилых людей. Те, кто пережил блокаду, отличаются особенной стойкостью и силой духа.

- У нас были совершенно уникальные случаи, - говорит глава больницы. - В 2016 году 105-летняя женщина-блокадница после протезирования тазобедренного сустава ушла от нас на своих ногах. Это наш самый пожилой пациент. А в 2019 году то же самое повторилось с женщиной, которой было 103 года. Я уверен, что блокадники - особая категория граждан, которые пережили тяжелейшие испытания и теперь восхищают нас своим желанием жить.

Такие чудесные с точки зрения медицины случаи, по словам Максима Кабанова, стали возможны благодаря тому, что в Госпитале для ветеранов войн осуществляется полный цикл по уходу за пожилыми пациентами. Людей не бросают до тех пор, пока они полностью не поправятся и не пройдут курс реабилитации.

-Особенно это касается одиноких стариков. Если человека после высокотехнологичной операции отправить домой, никакого успеха не будет, - поясняет Кабанов. - Он не сможет принять лекарства, сходить в магазин, потому мы тесно сотрудничаем с социальными участковыми и сопровождаем таких людей. Мы первые в стране стали работать в таком формате. А еще у нас есть уникальные специалисты, которые понимают, что чем старше человек, тем больше у него сопутствующих заболеваний. Это значит, что во время операции анестезиолог и хирург должны сработать ювелирно, чтобы все прошло успешно.

Младшая медсестра Вера Самохина ко всем найдет подход.

Младшая медсестра Вера Самохина ко всем найдет подход.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«МЫ БЕРЕЖЕМ ПАЦИЕНТОВ»

Как отмечает Максим Кабанов, в 46-й больнице нет пациентов с коронавирусом, потому ко всем, кто здесь лечится, относятся особенно бережно. В палаты к бабушкам и дедушкам не пускают посторонних, общение с людьми «из-за периметра» тоже ограниченно, дабы не занести в госпиталь инфекцию.

- Мы специально не стали переделывать этот стационар под ковидный, чтобы продолжать лечить блокадников, - поясняет врач. - Кроме того, мы продолжаем наводить порядок в больнице. Она же стала нашим отделением только в 2017 году, и за это время мы сделали здесь ремонт, заменили мебель. Изо всех сил стараемся, чтобы пожилым людям было комфортно у нас лечиться.

Что же до комфорта, то, как утверждает бывшая сотрудница госпиталя Татьяна Голубева, пациентам здесь хватает и заботы, и внимания. Главное, говорит, чтобы персонал был чуткий и понимающий, а с этим в медучреждении полный порядок.

Подготовила: Дарья БУЛАВИНА.

БИЗНЕС-ПРЕСС