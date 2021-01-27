Снятие ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге: Смольный выбирает между хорошим вариантом и очень хорошим

В Санкт-Петербурге снимают коронавирусные ограничения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Коронавирусная» жизнь, полная запретов и ограничений, в Санкт-Петербурге, похоже, закончилась. Ну или почти закончилось – все будет зависеть от того, какое решение в ближайшее время примет Смольный. «Комсомолка» узнала, по каким сценариям планируют «освобождать» Северную столицу от гнета пандемии и когда произойдет долгожданное снятие ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге.

Сразу отметим: картина на данный момент складывается более чем оптимистичная. По словам источника, близкого к властным кругам Санкт-Петербурга, сейчас городская администрация выбирает между «хорошим» вариантом и «очень хорошим».

- Само по себе снятие ограничений в Санкт-Петербурге – вопрос уже, можно сказать, решенный, - отметил источник. – Все необходимые процедуры уже проведены, получено согласие от комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора. Осталось только определиться дальнейшей стратегией. Скорее всего, это произойдет в ближайшее дни – соответствующее постановление в данный момент разрабатывается и будет опубликовано либо уже сегодня, 27-го января, либо завтра, 28-го.

Тяжелее всего придется ресторанам, барам и кафе - они при любом раскладе будут работать до 23:00. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самих сценариев отмены Смольный на данный момент рассматривает два. Первый предполагает отмену вообще всех запретов, действующих на сегодняшний день. Согласно второму в городе сохранится «комендантский час» для баров, кафе и ресторанов – с одиннадцати вечера до шести утра – по-прежнему будут закрыты ночные клубы, а в музеях, театрах и кинотеатрах продолжит действовать правило «урезанной» рассадки: занимать разрешат не более 50 % от общего количества свободных мест. Немного особняком и там и там стоят фудкорты в торговых центрах – им власти пока что планируют разрешить работать только навынос.

- Если судить по настроениям в Смольном, то лидирует скорее второй вариант, - констатировал собеседник «Комсомолки». – Да, ситуация с эпидемией в последнее время улучшилась – причем улучшилась существенно. Но все же так, на взгляд, специалистов, будет безопаснее – опыт «первой волны» как у нас, так и в других городах и регионах, показал, что если поторопиться со снятием ограничений, можно легко получить новую вспышку заболеваемости.

Примечательно, что в городской администрации не боятся последствий несанкционированных митингов, которые в минувшую субботу, 23 января, прокатились по всей России и не обошли стороной в том числе и Санкт-Петербург. Несмотря на то, что людей на улицах собралось довольно много (а кое-где так и вовсе образовывались настоящие «человеческие пробки»), на общих показателях заболеваемости, констатирует Смольный, это, вероятнее всего, скажется мало.

Массовые скопления народа во время несанкционированных митингов Смольный не беспокоят - по словам специалистов, они не скажутся на общей динамике заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Действительно, подобные опасения возникали, - уточнил источник. – Но специалисты пришли к выводу, что эпидемия в городе уверенно движется по нисходящей. И если какая-то локальная вспышка и возникнет, то глобально на текущую картину событий она не повлияет. Поэтому вопрос введения новых ограничений в связи с последними событиями или ужесточения старых в повестку дня не входит.

Напомним: эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге продолжается вот уже 328 дней. Первый случай заболевания был официально зарегистрирован в Северной столице 5 марта 2020 года – вирус принес в город студент-медик Рикардо Пизатти, прилетевший из Италии учиться по обмену. К настоящему времени общее количество больных составило 325 032 человека. 9 502 из них скончались.