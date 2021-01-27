Профессора СПбГЭУ ждут жесткие меры за отрицание Холокоста

Ректор СПбГЭУ прокомментировал скандальную лекцию профессора Матвеева о Холокосте Фото: Олег ЗОЛОТО

Профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева ждут жесткие меры за скандальную лекцию, в которой он отрицал Холокост. Запись вебинара, организованного для педагогов Ленинградской области по теме "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица", появилась в сети 26 января 2021 и вызвала недоумение не только у учителей, но и администрации Ленобласти, а также коллег Матвеева по университету. Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев рассказал "Комсомолке", что выступление преподавателя не останется без внимания.

- Вчера вечером мне прислали запись этой встречи. Она уже направлена в комиссию по этике для анализа, - рассказал Игорь Анатольевич. - Сам Матвеев начал объяснять, что это его личное исследование, умозаключения.

Ректор напомнил, что Владимир Матвеев не историк, а экономист. И свои изыскания и исследования на тему Холокоста не должен был высказывать преподавателям, которые учат детей. Подобные темы должны обсуждать люди, которые глубоко изучают именно историю.

- Мое личное отношение, как человека, ленинградца, очень негативное. Он не имел права выносить свои личные изыскания на публику. Мы будем разбираться самыми жесткими мерами, - заключил Максимцев.

Напомним, что во время лекции доктор технических наук Матвеев заявил, что Холокост - это миф. А газ в лагерях смерти использовался не для убийства людей, а дезинфекции.

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