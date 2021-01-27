«Магазин Купцов Елисеевых» и фонд «Доброта» поздравили ветеранов

Агитационные плакаты призывали ленинградцев встать на защиту Родины.

«ОКНА ТАСС»

Говорить о блокаде Ленинграда невозможно без слез и дрожи в голосе - так сильна историческая память о тех 872 страшных днях в осажденном и промерзшем городе. С этими событиями, в одночасье потрясшими Ленинград, неразрывно связан «Магазин Купцов Елисеевых» - старейший гастроном на Невском проспекте.

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от блокады «Магазин Купцов Елисеевых» вручил блокадникам продуктовые наборы. Фото: Пиар-служба «Магазина Купцов Елисеевых».

Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в его витринах появились первые в Ленинграде «Окна ТАСС». Это агитационные плакаты, призывавшие ленинградцев встать на защиту Родины. Они создавались вручную, без использования технологии печати, поэтому получались красочными и яркими, чем привлекали внимание горожан. Не смолкала блокадной зимой 1942/43 года и сцена на втором этаже Елисеевского - там шли спектакли Блокадного театра и Театра музыкальной комедии.

В наборы сотрудники гастронома вложили открытки с благодарностью и теплыми пожеланиями. Фото: Пиар-служба «Магазина Купцов Елисеевых».

ЗАБОТА О БЛОКАДНИКАХ

В преддверии 27 января «Магазин Купцов Елисеевых» говорит спасибо тем, для кого блокада не просто слово. Накануне памятной даты гастроном развез по домам блокадников подарочные наборы с пожеланиями от посетителей магазина.

С развозкой Елисеевскому магазину помогла создательница фонда «Доброта» Галина Ивановна Яковлева - блокадница из СанктПетербурга, которая сама на своем микроавтобусе доставляет благотворительную помощь в дома престарелых, социальные дома и отдельным жителям города.

Галина Ивановна собственными глазами видела все ужасы войны и голода в те страшные времена - во время блокады она была воспитанницей детского садика, а ее мать работала на кожевенном заводе.

Галина Яковлева развезла подарки от «Магазина Купцов Елисеевых» на своем микроавтобусе.Фото из архива пресс-службы «Магазин Купцов Елисеевых».

НА ЗАМЕТКУ

В гости к купцам

О том, как менялся гастроном на Невском с течением времени - от момента его основания в 1903 году и до сегодняшнего дня, - можно узнать на авторской экскурсии по «Магазину Купцов Елисеевых». Посетителям раскрывают тайны, которые уже больше века хранит легендарное здание. Архивные фотографии и антикварная выставка в музейной комнате рассказывают о главных вехах в истории гастронома. У гостей есть уникальная возможность посетить кабинет Григория Елисеева и исторический винный погреб, а также увидеть магазин с уникального ракурса - с балкона на втором этаже. Еще одна неотъемлемая часть экскурсии - чаепитие в кондитерской. Там посетителей угощают ароматным чаем, кофе и пирожными.