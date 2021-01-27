Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Магазин Купцов Елисеевых» и фонд «Доброта» поздравили ветеранов

Совместно с Галиной Яковлевой сотрудники гастронома навестили тех, кто пережил те страшные годы
Маргарита РЕПИНА
КомментироватьОставить комментарий
Агитационные плакаты призывали ленинградцев встать на защиту Родины.

Агитационные плакаты призывали ленинградцев встать на защиту Родины.

«ОКНА ТАСС»

Говорить о блокаде Ленинграда невозможно без слез и дрожи в голосе - так сильна историческая память о тех 872 страшных днях в осажденном и промерзшем городе. С этими событиями, в одночасье потрясшими Ленинград, неразрывно связан «Магазин Купцов Елисеевых» - старейший гастроном на Невском проспекте.

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от блокады «Магазин Купцов Елисеевых» вручил блокадникам продуктовые наборы. Фото: Пиар-служба «Магазина Купцов Елисеевых».

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от блокады «Магазин Купцов Елисеевых» вручил блокадникам продуктовые наборы. Фото: Пиар-служба «Магазина Купцов Елисеевых».

Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в его витринах появились первые в Ленинграде «Окна ТАСС». Это агитационные плакаты, призывавшие ленинградцев встать на защиту Родины. Они создавались вручную, без использования технологии печати, поэтому получались красочными и яркими, чем привлекали внимание горожан. Не смолкала блокадной зимой 1942/43 года и сцена на втором этаже Елисеевского - там шли спектакли Блокадного театра и Театра музыкальной комедии.

В наборы сотрудники гастронома вложили открытки с благодарностью и теплыми пожеланиями. Фото: Пиар-служба «Магазина Купцов Елисеевых».

В наборы сотрудники гастронома вложили открытки с благодарностью и теплыми пожеланиями. Фото: Пиар-служба «Магазина Купцов Елисеевых».

ЗАБОТА О БЛОКАДНИКАХ

В преддверии 27 января «Магазин Купцов Елисеевых» говорит спасибо тем, для кого блокада не просто слово. Накануне памятной даты гастроном развез по домам блокадников подарочные наборы с пожеланиями от посетителей магазина.

С развозкой Елисеевскому магазину помогла создательница фонда «Доброта» Галина Ивановна Яковлева - блокадница из СанктПетербурга, которая сама на своем микроавтобусе доставляет благотворительную помощь в дома престарелых, социальные дома и отдельным жителям города.

Галина Ивановна собственными глазами видела все ужасы войны и голода в те страшные времена - во время блокады она была воспитанницей детского садика, а ее мать работала на кожевенном заводе.

Галина Яковлева развезла подарки от «Магазина Купцов Елисеевых» на своем микроавтобусе.Фото из архива пресс-службы «Магазин Купцов Елисеевых».

Галина Яковлева развезла подарки от «Магазина Купцов Елисеевых» на своем микроавтобусе.Фото из архива пресс-службы «Магазин Купцов Елисеевых».

НА ЗАМЕТКУ

В гости к купцам

О том, как менялся гастроном на Невском с течением времени - от момента его основания в 1903 году и до сегодняшнего дня, - можно узнать на авторской экскурсии по «Магазину Купцов Елисеевых». Посетителям раскрывают тайны, которые уже больше века хранит легендарное здание. Архивные фотографии и антикварная выставка в музейной комнате рассказывают о главных вехах в истории гастронома. У гостей есть уникальная возможность посетить кабинет Григория Елисеева и исторический винный погреб, а также увидеть магазин с уникального ракурса - с балкона на втором этаже. Еще одна неотъемлемая часть экскурсии - чаепитие в кондитерской. Там посетителей угощают ароматным чаем, кофе и пирожными.

БИЗНЕС-ПРЕСС