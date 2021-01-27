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Общество

ВНИИГ на Дороге жизни

Опыт и знания ученых пригодились при строительстве переправ и оборонительных сооружений, а также для обеспечения работы спасительной магистрали через Ладожское озеро
Маргарита РЕПИНА
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Состояние гидротехнической лаборатории, 1947 г. Фото предоставлено ВНИИГ.

Состояние гидротехнической лаборатории, 1947 г. Фото предоставлено ВНИИГ.

История Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Веденеева прочно связана с историей Петербурга. Ведущий научный центр был основан ровно 100 лет назад, в 1921 году. За прошедший век сотрудники предприятия принимали участие в создании важнейших гидротехнических сооружений, в том числе и в годы Великой Отечественной войны.

С первых дней военных действий часть сотрудников ВНИИГ мобилизовали в ряды Красной армии, часть направили в военно-строительные отряды. Высокая инженерная квалификация специалистов института потребовались при строительстве мостов и оборонительных сооружений Ленинградского фронта, а также переправ через реки. Под их руководством строили противотанковые рвы, окопы, дзоты, узкоколейные железные дороги, проводили всевозможные ремонтные работы на линии обороны.

Когда сомкнулось кольцо блокады, ВНИИГ продолжал работать в осажденном городе. Все силы ученые бросили на укрепление обороны стратегических объектов. Зимой 1941-го главу ледотермической лаборатории Бориса Проскурякова, который в послевоенные годы занял пост директора ВНИИГ, мобилизовали в Красную армию. Он руководил исследованиями, необходимыми для строительства ледовой Дороги жизни, а также принимал участие в обслуживании переправы через Неву в районе Невской Дубровки, управлял группой ледяных переправ через Ладожское озеро, изучал проблемы преодоления снежного покрова и замерзших болот. Его научные разработки сыграли важную роль в обеспечении надежности ледяного полотна для войск и техники.

В 1942 году основной состав института эвакуировали в города Ташкент и Чирчик Узбекской ССР. Туда же отправили оборудование из лабораторий и архивы, необходимые для дальнейшей работы. В Ленинградском отделении института по штатному расписанию должны были остаться 22 человека, однако службу несли не более 10 - сотрудники умирали, эвакуировались, на их места приходили новые. Всего в блокадном Ленинграде от вражеского оружия и голода погибло 43 работника ВНИИГ.

Институт вернулся в Ленинград в 1944 году, когда враг отступил от границ города. Последующие годы внииговцы работали над восстановлением энергетики и промышленности страны.

Сегодня новое поколение ученых помнит героический подвиг своих коллегпредшественников. В благодарность за их вклад в Победу в 1975 году сотрудники ВНИИГ высадили липовую аллею из 43 деревьев - в память о 43 сотрудниках ВНИИГ, погибших в годы блокады Ленинграда. Аллея, расположенная на Гжатской улице, напротив административного здания института, получила название Аллея Победы.

БИЗНЕС-ПРЕСС