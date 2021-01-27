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Общество

ПНК имени Кирова и маскировочные сети

В годы войны предприятие не остановило производство и помогло укрыть город от авианалетов
Маргарита РЕПИНА
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Всего за годы войны комбинат изготовил более 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.Фото из архива ПНК имени Кирова.

Всего за годы войны комбинат изготовил более 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.Фото из архива ПНК имени Кирова.

Важнейшей задачей в годы войны было спасение Ленинграда от вражеских снарядов и бомб. Фашистские налетчики стремились разрушить осажденный город, лишив его стратегических предприятий, складов с продовольствием, военных заводов и кораблей. Чтобы этого не допустить, тысячи людей бросили свои силы на маскировку зданий. В их числе были сотрудники прядильно-ниточного комбината имени Кирова.

Когда враг напал на Советский Союз, две тысячи работников комбината отправились на фронт. Прядильщики и ниточники вступили в народное ополчение и стали членами партизанских отрядов. Сотрудницы предприятия отправились на передовую санитарками, связистками и пулеметчицами. Оставшиеся в тылу работники продолжили трудиться на производстве. Рук не хватало, поэтому места ушедших на фронт заняли их жены, сестры и дети.

До того как вокруг города сомкнулось вражеское кольцо, предприятие выпускало пряжу и катушечные нитки. Но война внесла свои коррективы, и сотрудники взялись за вязание сетей.

Условия работы на комбинате были тяжелыми. Станки стояли, поэтому плести сети приходилось вручную. В качестве дополнения к хлебным карточкам рабочим выдавали ременные сшивки, кожу для обтяжки валиков прядильных машин, технический крахмал, столярный клей, который в городе ели многие. Электричества и отопления не было, здание обогревал вмерзший в землю паровоз. Работа кипела сразу в двух цехах. В первом создавали рыболовецкие сети для артелей, которые занимались ловлей рыбы в голодающем городе. Во втором - маскировочные сети, в которых нуждались армия и флот. Ими укрывали наиболее важные городские здания, артиллерийские батареи, заводы и военные корабли. Это усложняло задачу вражеским летчикам, нападавшим на Ленинград с воздуха.

Всего за годы войны комбинат изготовил более 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В 1943 году, когда войска прорвали кольцо, производство частично восстановилось, к концу года работало более 18 тысяч прядильных веретен и 81 ниточный шпиндель. Спустя еще два года предприятие полностью вернулось к мирной жизни. Сегодня прядильно-ниточный комбинат имени Кирова входит в состав холдинга «Бронка Групп» и является ведущим в стране предприятием текстильной отрасли. Он выпускает 65 процентов швейных, вязальных и вышивальных ниток, которые производят в России. В год это более 20 миллионов километров продукции.

БИЗНЕС-ПРЕСС