ПНК имени Кирова и маскировочные сети

Всего за годы войны комбинат изготовил более 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.Фото из архива ПНК имени Кирова.

Важнейшей задачей в годы войны было спасение Ленинграда от вражеских снарядов и бомб. Фашистские налетчики стремились разрушить осажденный город, лишив его стратегических предприятий, складов с продовольствием, военных заводов и кораблей. Чтобы этого не допустить, тысячи людей бросили свои силы на маскировку зданий. В их числе были сотрудники прядильно-ниточного комбината имени Кирова.

Когда враг напал на Советский Союз, две тысячи работников комбината отправились на фронт. Прядильщики и ниточники вступили в народное ополчение и стали членами партизанских отрядов. Сотрудницы предприятия отправились на передовую санитарками, связистками и пулеметчицами. Оставшиеся в тылу работники продолжили трудиться на производстве. Рук не хватало, поэтому места ушедших на фронт заняли их жены, сестры и дети.

До того как вокруг города сомкнулось вражеское кольцо, предприятие выпускало пряжу и катушечные нитки. Но война внесла свои коррективы, и сотрудники взялись за вязание сетей.

Условия работы на комбинате были тяжелыми. Станки стояли, поэтому плести сети приходилось вручную. В качестве дополнения к хлебным карточкам рабочим выдавали ременные сшивки, кожу для обтяжки валиков прядильных машин, технический крахмал, столярный клей, который в городе ели многие. Электричества и отопления не было, здание обогревал вмерзший в землю паровоз. Работа кипела сразу в двух цехах. В первом создавали рыболовецкие сети для артелей, которые занимались ловлей рыбы в голодающем городе. Во втором - маскировочные сети, в которых нуждались армия и флот. Ими укрывали наиболее важные городские здания, артиллерийские батареи, заводы и военные корабли. Это усложняло задачу вражеским летчикам, нападавшим на Ленинград с воздуха.

Всего за годы войны комбинат изготовил более 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. В 1943 году, когда войска прорвали кольцо, производство частично восстановилось, к концу года работало более 18 тысяч прядильных веретен и 81 ниточный шпиндель. Спустя еще два года предприятие полностью вернулось к мирной жизни. Сегодня прядильно-ниточный комбинат имени Кирова входит в состав холдинга «Бронка Групп» и является ведущим в стране предприятием текстильной отрасли. Он выпускает 65 процентов швейных, вязальных и вышивальных ниток, которые производят в России. В год это более 20 миллионов километров продукции.