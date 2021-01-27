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Общество

Двойной праздник дома ветеранов войны и труда

«Комсомольская правда в Петербурге» и дружественные организации поздравили подопечных дома ветеранов войны и труда с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Маргарита РЕПИНА
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Чтобы не подвергать ветеранов риску, от пышного торжества пришлось отказаться, но не от подарков.

Чтобы не подвергать ветеранов риску, от пышного торжества пришлось отказаться, но не от подарков.

Фото: Андрей ГАШЕВ

Девять лет назад «Комсомольская правда в Петербурге» взяла шефство над домом ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице. Несколько раз в год мы приезжаем к его жителям, которые за это время стали нам родными. По традиции мы отмечаем праздники шумно и весело - с песнями, выступлениями коллективов и подарками. В этом году пандемия изменила многое, в том числе и формат наших встреч. Чтобы не подвергать ветеранов риску, от пышного торжества пришлось отказаться. Однако не навестить дорогих людей накануне важной даты - Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - мы не могли. В этом нас поддержали наши давние друзья - ПАО «Промсвязьбанк» и «Бронка Групп».

О ГОДАХ БЛОКАДЫ

- Я живу здесь уже восемь лет, и так приятно каждый год с вами встречаться. Мы скучали, - с такими словами встретила нас жительница блокадного Ленинграда Анна Александровна Богданова.

Когда началась война, Анне было пятнадцать лет. Как и все, кто пережил то страшное время, она с содроганием вспоминает те дни.

- После седьмого класса я поступила в фармацевтическое училище в Татарском переулке, но проучилась всего пару недель, - рассказывает жительница блокадного Ленинграда. - В сентябре в одно из зданий попала бомба, и занятия прекратились. После этого я пошла ученицей в парикмахерскую на Большой Зелениной улице, куда приходило много людей. А в конце 1943 года нас забрали на завод «Большевик», где я проработала до 1947-го. На трамваях в одну сторону приходилось добираться два часа. Сначала трудилась там уборщицей, а потом грузчиком. Тяжелые годы были - истощение, болезни, но мы не отчаивались.

Выжить семье Анны Александровны помогла мамина предприимчивость. В 1918 году она уже пережила голод в Петрограде и знала, что это такое. Когда началась война, женщина ездила по огородам и собирала грязные капустные листья, которые остались после сбора урожая.

- Каждый листочек она мыла, рубила, и получалась хряпа. За счет нее наша семья и выжила, - продолжает Анна Богданова.

Когда началась война, Анне Александровне было 15 лет. Как и все, кто пережил то страшное время, она с содроганием вспоминает те дни.

Когда началась война, Анне Александровне было 15 лет. Как и все, кто пережил то страшное время, она с содроганием вспоминает те дни.

Фото: Андрей ГАШЕВ

КИНОВЕЧЕРА В ПОДАРОК

Еще одна подопечная дома ветеранов, которая пришла к нам на встречу, - Галина Прокофьева. В учреждении она живет уже шестой год и возглавляет совет ветеранов дома-интерната. Галина Дмитриевна родилась в 1940 году, но энергии и задора в ней на пятерых. Она до сих пор каждое утро делает зарядку и придерживается правильного питания.

- С апреля мы сидим на изоляции и очень заскучали. Были послабления, но большую часть времени мы провели исключительно в своих комнатах. Даже еду нам приносили туда, ведь это было важно для сохранения нашего здоровья, - рассказывает Галина Дмитриевна. - Поэтому 27 января у нас двойной праздник: мы отмечаем День снятия блокады и возможность выйти из комнат. Мы сможем погулять на улице по территории, пообедать в столовой или посмотреть фильм в актовом зале.

Чтобы киновечера приносили еще больше радости, компания «Бронка Групп» дому ветеранов подарила пряники с изображением зимнего Исаакиевского собора и новый мультимедиапроектор. Старый барахлил, поэтому презент пришелся кстати: подопечные вновь смогут смотреть киноленты на большом экране.

Холдинг, в который входят порт «Бронка», ПНК имени Кирова, завод «Измерон» и другие предприятия, активно участвует в социальной жизни Петербурга и Ленобласти. В период пандемии «Бронка Групп» стала первой частной компанией, которая поддержала акцию «Добрый сосед». Во время локдауна холдинг поставил более тысячи продуктовых наборов на дом ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Помогают волонтеры компании не только провизией, но и добрыми делами. Осенью 2020 года они приняли участие в объезде пенсионеров, готовящихся к зимнему сезону. Представители холдинга отремонтировали 90-летнему жителю блокадного Ленинграда в городе Луге покосившийся забор, а для 87-летней жительницы блокадного Ленинграда закупили и подготовили дрова. Сегодня компания продолжает адресную поддержку ветеранов.

Галина Дмитриевна родилась в 1940 году, но энергии и задора в ней до сих пор на пятерых.

Галина Дмитриевна родилась в 1940 году, но энергии и задора в ней до сих пор на пятерых.

Фото: Андрей ГАШЕВ

СЪЕМКИ ФИЛЬМА

В следующем, 2022 году дом ветеранов войны и труда № 2 отметит юбилей - 60 лет со дня основания. Для сотрудников и его жителей это важный рубеж, поэтому уже сейчас они увлеченно обсуждают планы на будущее. Одна из грандиозных задумок - создание собственного документального мини-фильма. Их творческую идею с радостью поддержал ПСБ. Он входит в десятку крупнейших банков в стране и является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России. Сотрудники банка не первый раз приезжают в гости к постояльцам дома ветеранов и поздравляют с праздниками.

- Мы с большим трепетом и огромной благодарностью относимся к старшему поколению, к тем, кто помог отстоять наш родной город на берегах Невы, жертвуя собой, своей жизнью. В наших силах окружить вниманием и заботой ветеранов, оказать в том числе эмоциональную поддержку, которая для них так важна, - отмечают в ПСБ. - Наша общая задача - сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Из года в год, из поколения в поколение мы будем чтить подвиги и рассказывать подрастающему поколению о великой победе наших отцов, дедов и прадедов.

Благодаря содействию ПСБ у учреждения появилась возможность создать фильм с участием ветеранов. Это важно не только для постояльцев дома-интерната, но и для каждого, кто чтит память о народном подвиге, ведь фильм будет еще одним напоминанием о большой человеческой трагедии и великой победе нашей страны.

БИЗНЕС-ПРЕСС