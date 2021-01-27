СК подвел итоги расследования обрушения СКК «Петербургский», при котором погиб рабочий

СК завершил расследование уголовного дела об обрушении СКК в Санкт-Петербурге.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Следкоме подвели итоги расследования громкого уголовного дела, возбужденного после жуткого обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский», при котором погиб рабочий. Напомним, у сооружения демонтировали крышу. Однако во время работ один из слесарей вышел из люльки, чтобы беспрепятственно обрезать очередной металлический вант. К сожалению, после срезки одного из крепления целиком пало все здание. Рабочий, 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров, не успел добежать до люльки и оказался заживо погребен под тоннами бетона.
Расследование громкого дела длилось почти год.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Как выяснили в СК, демонтаж здания производился безалаберно, со всевозможными нарушениями строительных норм и правил охраны труда. На скамье подсудимых окажутся представители подрядной организации.
- Указанные нарушения допустил руководитель подрядчика ООО «Техснаб» Сергей Акименко и производители работ Николай Иванов и Дмитрий Смирнов. Им предъявили обвинение по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека. Вину в совершении инкриминируемого деяния все из них признали, - отмечают в пресс-службе ГСУ СК РФ.
Виновникам грозит до 5 лет колонии, в лучшем случае - принудительные работы.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Сейчас дело направили в Генпрокуратуру для утверждения окончательного обвинительного заключения. Далее остается только суд. Трем мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Добавим, что на месте СКК появится "СКА-Арена". Недавно появились пять проектов того, как может выглядеть стадион. Стоимость строительства оценивается в 37 млрд рублей, срок сдачи - 2023 год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Он погиб на моих глазах»: Мать монтажника из Карелии узнала о трагедии в СКК по телевизору
По словам женщины, в Петербург ее сын поехал, чтобы заработать деньги на ремонт дома (подробности)
Причины обрушения СКК «Петербургский»: к трагедии привели халатность и спешка
«Комсомолка» нашла ответы на главные вопросы о случившемся (подробности)
Разрушенный СКК «Петербургский» еще могут признать памятником
Работы по демонтажу стадиона продолжаются (подробности)