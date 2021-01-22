Определены пять финалистов: Как будет выглядеть СКА-Арена, которую построят на месте бывшего СКК «Петербургский»

Один из вариантов внешнего вида хоккейной арены от австрийских архитекторов. Фото: СКА-Арена

Первые фото внешнего вида хоккейной арены СКА, которую построят на проспекте Юрия Гагарина, представили на суд журналистов. В руководстве СКА-Арены показали пять проектов, которые вышли в финал архитектурного комплекса. Точнее: четыре финалиста и один изначальный, «базовый» проект. Из них и будет выбирать жюри.

- Изначально у нас был разработан базовый проект, но потом заказчик решил провести архитектурный конкурс и в нем приняли участие многие международные и российские бюро. В итоге было выбрано четыре варианта, которые вместе с базовым вышли в финал, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе СКА-Арены.

Американский вариант делает ссылку на науку и искусство. Фото: СКА-Арена.

Каждая из работ удовлетворяет всем техническим требованиям, но выглядят они совершенно по-разному.

Так, концепция американского бюро AsymptoteArchitecture основана на «синергии столкновении науки и движения». Авторы вспомнили и про физику (бозон Хиггса) и про художественный авангардизм.

Финский вариант суров, лаконичен и больше всего напоминает старый СКК. Фото: СКА-Арена.

В основу идеи архитекторов австрийского бюро CoopHimmelblau (на заглавном фото) легли образы башни Владимира Татлина, плакатов Эль Лисицкого , а также динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Самым лаконичным оказался суровый северный дизайн от финских авторов из M.A.R.K. ArchitectSeppoMäntylä. Их концепция: «Серьезная арена для серьезного спорта». Простой внешний вид отсылает к образу СКК, стоявшему на этом месте ранее, а две «орбиты», в виде подсвечивающихся выемок, символизируют полеты Гагарина вокруг Земли. Ведь арена будет стоять на проспекте имени первого космонавта Земли.

Российские архитекторы предлагают мультимедийный фасад, который может "исчезать" в темноте. Фото: СКА-Арена.

Четвертый вариант был представлен российским бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». По замыслу авторов, внешняя оболочка арены может создавать самые разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время, превращаясь в еле заметный «мираж». Идея заявлена под слоганом: «Образ динамичный, как молодость и спорт».

Какой именно будет в итоге СКА Арена, станет известно 20 февраля. Обещают учесть и мнение Градсовета. Стоимость строительства оценивается в 37 миллиардов рублей. Срок сдачи объекта - 2023 год, к чемпионату мира по хоккею в России.

А это изначальный, базовый вариант. Фото: СКА-Арена.

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