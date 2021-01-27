УЕФА сохранил все города-хозяева Евро-2020, в том числе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург все-таки примет четыре матча Евро-2020 летом 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

УЕФА не стал исключать какой-либо город из списка хозяев Евро-2020. Напомним, проведение футбольного турнира перенесли на 2021 год из-за внезапного появления пандемии коронавируса во всем мире. Однако даже сейчас, когда есть несколько зарегистрированных вакцин, ходили слухи о том, что чемпионат отберут у той или иной страны. К счастью, все осталось прежним.

- Важные новости по Евро-2020! УЕФА подтвердил намерение провести турнир в тех же 12 городах. Решение о допуске зрителей на стадионы будет принято в апреле, - рассказали в пресс-службе Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Все четыре матча примет стадион "Зенита", к состоянию которого у УЕФА нет никаких вопросов. Фото: Александр ГЛУЗ

Президент УЕФА, к слову, настроен оптимистично к развитию эпидситуации в мире. Александр Чеферин верит, что ближе к турниру вирус отступит.

- Важно дать городам-организаторам как можно больше времени для принятия решения. У нас должно быть максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть болельщиков на стадионы, ведь именно они делают футбол особенным, - цитируют в Оргкомитете президента УЕФА.

Добавим, что Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Чемпионата Европы и один четвертьфинал. Первая игра, сборной Бельгии с Россией, состоится 12 июня.