2020-02-04T19:52:45+03:00
Общество

УЕФА: коронавирус не повлияет на проведение ЕВРО 2020 в Петербурге

Миллионы болельщиков чемпионат примет в 12 городах Европы
Евгения МОСКВИНА
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УЕФА не видит угрозы коронавируса для проведения Евро-2020.УЕФА не видит угрозы коронавируса для проведения Евро-2020.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Газпром Арену» в Петербурге с инспекцией посетила делегация УЕФА. Эксперты высоко оценили готовность стадиона к чемпионату Европы по футболу летом 2020 года. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказал журналистам руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

– Мы считаем, что стадион полностью готов. И сейчас идет финальная настройка, – заявил Андреас Шар.

Принимать ЕВРО 2020 и миллионы болельщиков со всего света будут 12 городов. Это Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Однако эпидемия китайского коронавируса 2019-nCov, конечно, вызывает опасения и у любителей футбола. Впрочем, Андреас Шар уверен, что на проведение ЕВРО 2020 она не окажет воздействия.

– Конечно, мы не знаем, что произойдет. Но если нам нужно будет внести какие-то коррективы и дополнительные меры контроля по запросу российского правительства, мы это сделаем. Но на данный момент, мы не думаем, что это как-то повлияет на проведение чемпионата, – отметил Андреас Шар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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