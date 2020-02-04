УЕФА: коронавирус не повлияет на проведение ЕВРО 2020 в Петербурге
«Газпром Арену» в Петербурге с инспекцией посетила делегация УЕФА. Эксперты высоко оценили готовность стадиона к чемпионату Европы по футболу летом 2020 года. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказал журналистам руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.
– Мы считаем, что стадион полностью готов. И сейчас идет финальная настройка, – заявил Андреас Шар.
Принимать ЕВРО 2020 и миллионы болельщиков со всего света будут 12 городов. Это Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Однако эпидемия китайского коронавируса 2019-nCov, конечно, вызывает опасения и у любителей футбола. Впрочем, Андреас Шар уверен, что на проведение ЕВРО 2020 она не окажет воздействия.
– Конечно, мы не знаем, что произойдет. Но если нам нужно будет внести какие-то коррективы и дополнительные меры контроля по запросу российского правительства, мы это сделаем. Но на данный момент, мы не думаем, что это как-то повлияет на проведение чемпионата, – отметил Андреас Шар.
ИСТОЧНИК KP.RU