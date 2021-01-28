Хранитель легенд: 300-летний дуб на Елагином острове получил статус памятника живой природы

Дуб на Елагином острове посадили еще при Петре I Фото: Артем КИЛЬКИН

Если бы дуб на Елагином острове умел разговаривать, он бы без труда пересказал нам все, что творилось в Петербурге 300 лет назад, и открыл бы немало тайн. По преданию, этот зеленый красавец, доживший до наших дней, был посажен первым владельцем здешних мест бароном Петром Шафировым, вице-канцлером Петра I. Дерево оказалось весьма крепким, и, перенеся множества потрясений, случившихся со страной за три столетия, только набрало стати и солидности. И вот теперь дубу присвоен статус памятника живой природы.

Прежде, чем стать памятником природы, дерево прошло массу экспертиз Фото: Артем КИЛЬКИН

- Этот дуб проходил различные экспертизы с 2014 года, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ЦПКиО имени Кирова. – Его просвечивали специальным оборудованием, чтобы понять, в каком состоянии корневая система, ствол и древесина и нет ли внутри дерева гнили. Как оказалось, дуб наш чувствует себя прекрасно. И это неудивительно, ведь дубы живут до 600 лет, а то и больше. И потому наш красавец еще даже не старичок, а уверенное, взрослое дерево.

Дуб на Елагином острове включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. При этом смотрели не только на самочувствие растения, но и на его внешний вид. Комиссии нужно было оценить размер ствола и кроны, а также определить, насколько величественным выглядит дерево. Обращали внимание и на историю природного памятника, легенды и предания о нем.

Дуб видел все потрясения, случившиеся со страной за 300 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

- Наш дуб – современник основателя Петербурга. Это одно из самых красивых деревьев в городе, - отметили в пресс-службе парка. – И чтобы он и дальше становился только краше, наши садовники внимательно за ним ухаживают, проводят подкормку, когда это нужно. Чтобы оградить дерево от повышенного внимания гостей, мы установили ограждение вокруг него. Теперь еще и табличку заменим. Укажем, что это памятник живой природы всероссийского значения.

В ЦПКиО за дубом-долгожителем присматривают садовники Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако у дуба-памятника в парке есть конкуренты. Как рассказали в пресс-службе ЦПКиО, рядом с прославившимся деревом возвышается его брат – тоже большой и солидный дуб, которому только предстоит пройти все необходимые экспертизы. В целом же из 15 тысяч деревьев, которые растут на Елагином острове, возрастных – около половины. Как правило, им больше сотни лет.