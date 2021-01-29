Год без прав и не кашляй: Полиция нашла водителя, подрезавшего машину скорой помощи в Петербурге

Машину скорой подрезал и не пропускал водитель "Сузуки". Фото: Артем КИЛЬКИН

Инспекторы ГИБДД из Выборгского района Санкт-Петербурга нашли и задержали водителя белого «Сузуки», который раним утром 27 января так спешил на работу, что несколько раз специально подрезал машину скорой помощи, ехавшую с включенными маячками и сиреной.

- Просто не пускал скорую. Бригада медиков уже подала заявление в ГИБДД вместе с этой записью, - рассказали пользователи соцсетей, где и появилась запись с видеорегистратора из кабины скорой помощи.

После этого полицейским понадобилось меньше дня, чтобы выявить нарушителя, благо номера его машины читались на записи отлично. Инспекторам водитель, работающий инженером в одной из городских теплокомпаний попытался объяснить, что спешил на работу и вообще таким странным образом хотел уступить дорогу: «Я пытался уступить, но что-то не так пошло». Однако запись отчетливо показывает, что иномарка не давала проехать скорой даже на пустой дороге, специально перекрывая полосу и подрезая после обгона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, на водителя составили протокол за непредоставление преимущества в движении санитарному транспорту. По ней водителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Окончательную меру наказания определит суд.