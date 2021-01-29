«Пригожин должен был бежать за Шнуровым с топором»: Эксперт рассказал о последствиях заявления в полицию Шнура на мужа Валерии

Сергей Шнуров требует судить Пригожина Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В публичном конфликте продюсера Иосифа Пригожина и музыканта Сергея Шнурова теперь разбирается полиция. Обе стороны после виртуальных перепалок грозят друг другу уголовными делами. Все началось с того, что 27 января рок-звезда написал заявление в полицию на своего оппонента из Москвы. После резких смс-сообщений Шнур попросил проверить их на наличие уголовной статьи «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ранее «КП-Петербург» рассказал адвокат Шнурова, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса Pen&Paper Алексей Добрынин. В свою очередь звездный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Пригожина, намекает, что может привлечь к ответственности Шнурова за «заведомо ложный донос». О том, какие перспективы у обоих заявлений, и может ли полиция возбудить дело на одну из звезд шоу-бизнеса, разбиралась «Комсомолка».

«ПРИГОЖИН ПИСАЛ УГРОЗЫ В СООБЩЕНИЯХ»

- Иосиф Пригожин написал ряд смс Сергею Шнурову оскорбительного и угрожающего содержания. Поэтому по факту мы подготовили заявление о совершении преступления. На первый взгляд, те вещи, которые были написаны в сообщениях, содержали признаки преступления, - сообщил «КП» юрист Алексей Добрынин.

Адвокат Сергея Шнурова рассказал, что заявление подано по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью». Юрист при этом уточнил, что подал заявление для того, чтобы полицейские провели проверку и, если в словах Иосифа Пригожина есть состав преступления, возбудили дело. При этом, какие именно слова они посчитали угрозой, адвокат не уточнил.

Пригожин поссорился с Сергеем Шнуровым Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат Иосифа Пригожина Сергей Жорин в свою очередь уточняет, что никаких документов или звонков из полиции, пока не было.

- Мы узнали об этом только из СМИ, причем там не сам Сергей Шнуров это комментирует, а его представитель, - пояснил «КП-Петербург» Сергей Жорин. - Поэтому мы до конца не можем быть уверены, что Шнуров подал заявление в полицию. Но если это так, это выглядит, мягко говоря, странно - как минимум, а как максимум - незаконно. Объясню почему. Странно, потому что все конфликты, которые были у Сергея Шнурова с Иосифом Пригожиным, они все были инициированы Шнуровым. Шнуров публично в Инстаграм размещал стихотворения, которые оскорбляли и Валерию, и Иосифа Пригожина. И, конечно же, Иосиф Пригожин заступился за свою супругу и также публично ответил Шнурову. У них возникла небольшая перепалка. Они высказали друг другу все, что думают. И на этом конфликт был исчерпан. Еще раз подчеркну, конфликт был инициирован Шнуровым, Пригожин лишь отвечал ему. И конфликт завершился несколько месяцев назад. И, учитывая это, теперь согласитесь, это все выглядит странно.

«ШНУРА ЖДЕТ ДЕЛА ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС»

При этом Сергей Жорин подчеркнул, если заявление действительно было подано, то Иосиф Пригожин обратится в полицию со встречным заявлением.

- Что касается законности, если верить словам представителя Шнурова, заявление подано по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», - поясняет Сергей Жорин. - Чтобы человек написал заявление в полицию и просил привлечь кого-то к ответственности, потерпевший должен реально осознавать опасность наступление именно этих последствий: убийства или причинение тяжкого вреда здоровья. Во-вторых, должна существовать реально такая опасность. Если она не существовала на момент подачи заявления и заявитель об этом прекрасно знал, но, будучи предупрежденным об ответственности, все равно написал заявление, то есть основания уже привлекать к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. На сегодняшний день никаких официальных подтверждений того, что Шнуров подал заявление нет: мы не получали ни повесток, ни звонов. Но если это действительно было, мы будем добиваться привлечения Шнурова к уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Как пояснил «КП» Сергей Жорин, по их мнению, заявления касается сообщения Иосифа Пригожина, которое опубликовал ранее Сергей Шнуров. В нем фигурируют слова: «Наша встреча неизбежна, мы скоро с тобой встретимся», также среди прочего Пригожин говорил Шнурову, что встретится с ним для разговора «по-мужски».

Шнуров написал заявление через своего адвоката Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ ПШИКОМ»

Чтобы разобраться, может ли полиция возбудить уголовное дело на Иосифа Пригожина за эти слова или на Сергея Шнурова за его заявление в МВД, «Комсомолка» обратилась к кандидату юридических наук, заведующей кафедрой уголовного права и процесса СПбГУП Ирине Скурту.

- Я прочитала переписку и могу сразу вам сказать, что состава преступления там нет, - заверила «КП Ирина Скурту. – Угрозы бывают двух видов. Первая - словесная: убью, побью, искалечу, изуродую, при этом должны быть веские основания опасаться этой угрозы: либо это предыдущие отношения, либо нападения уже случались. И второе - это реальные действия: человек за вами гонится с топором, как у меня было по уголовным делам. В крайнем случае, человек бежит за вами с криком – «убью» и есть реальные опасения, что это случится. То есть, должны быть действия, которых опасается человек. Здесь нет ни угрозы убийства, ни причинение тяжкого вреда здоровью. Я бы на месте дознания отказала, не глядя, если у стороны Сергея Шнурова нет ничего другого в качестве доказательств.

При этом Ирина Скурту считает, что и самого Сергея Шнурова не смогут привлечь к ответственности за ложный донос.

- Это его личное мнение: прошу меня оградить, я опасаюсь. Он субъективно воспринимает это, - уточнила Ирина Скурту. - Оснований для возбуждения дела нет ни с той, ни с другой стороны.

При этом решать судьбу двух звезд федеральной величины будет обычный участковый инспектор, а не следователь по особо важным делам.

- Обычно занимаются проверкой таких фактов участковые инспектора, - продолжает Ирина Скурту. – Чаще всего они отказывают под любым предлогом. Но если участковый видит состав преступления, то он направляет документы в дознание для возбуждения дела. И они уже решают, возбуждать дело или отказать. Проверка проходит от 3 до 10 дней, но ее могут продлить. Хотя тут чистейший отказ, если нет ничего другого.

Что интересно, теперь не только судьба Пригожина и Шнурова в руках участкового, но и их личное время. Полицейский может вызвать для допроса обеих звезд

- Заявлений и скринов недостаточно, все равно нужно вызвать обе стороны. При этом по уголовному праву они не могут вместо себя послать давать показания своего юриста, только лично, - делится Ирина Скурту. - Если участковый захочет вызвать кого-то из сторон, он это сделает, либо направит поручение своему коллеги в другой город.

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