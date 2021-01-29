Снятие ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 30 января 2021 года: Круглосуточный общепит, открытие зоопарков и заполняемость стадионов на 50%

Снятие ограничений по коронавирусу с 30 января 2021 года ввели в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный одобрил снятие ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 30 января 2021 года. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов, который ранее уже намекал на различные смягчения запретов из-за улучшения эпидситуации. И действительно – в городе падает число госпитализаций и активных больных инфекцией.

КОНКРЕТНО ПО СМЯГЧЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ

Перво-наперво дышать полной грудью сможет почти весь городской общепит, в том числе тот, что находится в торговых центрах. Важный нюанс – фуд-кортов и фуд-плесов это не касается. Заведениям разрешили принимать посетителей круглосуточно. В ТЦ, к слову, могут работать музеи, выставки, ледовые катки и театры.

В кинотеатрах, цирке и на концертах увеличили максимальную заполняемость зала до 50%. Такое же смягчение касается и стадионов, проводящих спортивные мероприятия. Однако общее число зрителей не должно превышать 15 тысяч человек.

Теперь петербуржцам будет где скрасить свой досуг – вновь заработали океанариумы, но при условии соблюдения санитарных мер безопасности и контролем за тем, чтобы на 10 «квадратах» находилось не более 1 посетителя. Зоопарки и аквапарки тоже открываются и все с теми же правилами по коронавирусу.

ПРОДЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАПРЕТОВ

Эпидситуация хоть и улучшается, но расслабляться, как отмечал губернатор, не стоит. С 30 января по 15 мая власти продлевают запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, беспокоясь о здоровье юных горожан.

Сохраняется обязанность носить маски и перчатки в общественных местах, как это было раньше. Вероятно, этот запрет снимут только после появления к вирусу коллективного иммунитета.

Отдельный «привет» любителям несогласованных акций – проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и других мероприятий численностью больше 50 человек допускается лишь при согласовании с тем или иным комитетом при администрации.

Другие же ограничения, которые ранее установили по 31 января, автоматически продлеваются по 28 февраля.